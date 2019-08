Gazzetta- Sfilata rossonera in Kosovo: le glorie del Milan e la chance di Leao

Questa sera, a Prestina, il Milan affronterà il Feronikeli, campione nazionale del Kosovo. Sarà la prima volta per il club rossonero in Kosovo, tant'è che si attende un'accoglienza straordinaria per il Diavolo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto su questa amichevole, sottolineando anche il ventilato cachet che incasserà il Milan da questa trasferta, pare 250.000 euro.

GLORIE ROSSONERE E CHAMPIONS ESIBITA - Come sottolinea la Rosea, il Feronikeli ha promosso prezzi popolari per l'amichevole col Milan: una scelta saggia per occupare il più possibile i tredicimila posti dello stadio intitolato a Fadil Vokrri. Il Milan porterà con sé le glorie Baresi e Massaro che, nella giornata, odierna converseranno con la stampa locale. Inoltre verrà esibita anche una delle Champions League conquistate e sarà esibita in piazza Zahir Pajaziti, con la squadra che sfilerà in centro.

POSSIBILITA' LEAO - Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci una chance per Leao, iscritto come titolare nelle probabili formazioni. Testa a testa dunque con Castillejo, il quale sembra il favorito, ma il portoghese dovrebbe comunque subentrare dalla panchina. Meno dubbi invece sulla presenza di Krunic, che andrà a prendere il posto di Borini come mezz'ala destra.