Gazzetta - Spento e involuto, Suso stenta a ritrovarsi: nella volata Champions il suo apporto sarebbe prezioso

Il Milan va, Suso decisamente no. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo sta vivendo il peggior momento della stagione. Il suo destino sembra sempre disallineato rispetto al momento della squadra: quando i rossoneri faticavano a vincere, lui era il faro nella notte; ora che il Milan va di moda, invece, Jesus stenta a ritrovare il passo giusto.

PUBALGIA - La componente fisica ha giocato un ruolo preponderante. Un’infiammazione in zona pelvica - che magari tecnicamente non potrà essere definita pubalgia, ma concettualmente non dista molto - lo ha condizionato parecchio. È evidente come il ragazzo fatichi a distendersi in allungo come faceva fino a tre mesi fa. Alcune statistiche sono significative: dividendo a metà la stagione fin qui disputata, si nota come Suso abbia più che dimezzato i tiri verso la porta, aumentando invece i dribbling tentati a partita.

RINNOVO - Nella volata Champions l’apporto dello spagnolo sarebbe preziosissimo, se non fondamentale. C’è da scommettere che farà di tutto per chiudere al meglio la stagione e tornare sui suoi livelli abituali. Solo così il discorso rinnovo potrà essere affrontato con maggiore convinzione. La volontà del giocatore è restare al Milan, sedersi al tavolo dopo aver trascinato la squadra tra le prime quattro sarebbe più comodo e piacevole per tutti.