Gazzetta - Theo-Bennacer-Leao, voglia di Milan: entro fine anno i loro rinnovi

In casa rossonera hanno fatto parecchio rumore i mancati rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, così come le difficoltà per arrivare a quello di Kessie, ma dal fronte prolungamenti non arrivano solo cattive notizie: dopo quelli di Calabria, Saelemaekers e Kjaer sono infatti vicini quelli di Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao, tutti e tre con il contratto in scadenza nel 2024.

VOGLIA DI MILAN - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che prima ci sarà il rinnovo di Stefano Pioli e poi, entro la fine del 2021, quelli dei tre giocatori citati precedentemente, i quali hanno manifestato più volte il loro fortissimo desiderio di restare in rossonero. Il terzino francese e il centrocampista algerino, che guadagnano attualmente intorno al milione e mezzo di euro a stagione, sono pronti a quasi triplicare il loro ingaggio, mentre il giovane attaccante portoghese dovrebbe passare da 1,4 a circa 3 milioni netti a stagione. In pratica, con i loro rinnovi, il Milan è pronto ad investire altri 80 milioni lordi, una cifra importante che testimonia quanto il club creda in loro.

RINNOVI MERITATI - Tutti e tre, va detto, si sono meritati il prolungamento grazie alle ottime prestazioni che stanno fornendo in campo: Theo è certamente uno dei terzini sinistri più forti non solo in Italia, ma in tutta Europa, Bennacer, arrivato dall'Empoli retrocesso, ha fatto il salto di qualità in rossonero, mentre Leao è maturato, sta facendo vedere tutte le sue qualità e questo sembra essere finalmente l'anno della sua definitiva consacrazione.