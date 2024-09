Gazzetta - Theo e Leao: chiarimento con Fonseca (e Ibra) al fischio finale di Roma. Ora tolleranza zero

Il clima in casa Milan, già funestato da una crisi di risultati e di gioco, si è fatto ancora più pesante per via del gesto di Theo Hernandez e Rafael Leao che subito dopo aver confezionato il gol del pareggio con la Lazio - dopo pochi secondi dall'ingresso in campo e con la compartecipazione di Tammy Abraham - hanno deciso di non unirsi alla squadra per il cooling break immediatamente successivo. Questa mattina la Gazzetta dello Sport offre un chiarimento su quanto successo subito dopo il fischio finale dell'Olimpico.

Chiarimento

Come viene riportato dalla rosea, il chiarimento tra i due giocatori e il club è avvenuto subito nella pancia dello stadio capitolino. Theo e Leao hanno parlato sia con mister Fonseca che con il direttore tecnico Geoffrey Moncada, esprimendo il loro dispiacere per una situazione che secondo la loro versione è stata travisata: non avevano in mente di ribellarsi o fare atti dimostrativi nei confronti del tecnico ma semplicemente erano pronti a giocare senza ulteriori pause. Una ricostruzione presentata anche da Theo ai microfoni, a cui ha fatto eco pure Fonseca confermando che non c'era nessun caso poco dopo. Vero e non vero che sia, il club ha deciso di non prendere provvedimenti nei confronti dei due calciatori anche grazie a questo vertice arrivato molto velocemente. Oltre a questo anche una chiamata di Zlatan Ibrahimovic che ci ha tenuto a voler far sentire la sua presenza agli ex compagni.

Ora tolleranza zero

La rosea continua la sua ricostruzione della vicenda, affermando che adesso agli occhi della società sia Theo Hernandez che Rafa Leao hanno finito i bonus a loro disposizione. Non sarà accettato nessun altro sgarro, volontario o innocuo che sia. Il portoghese, per esempio, era finito nel mirino delle critiche già dopo Parma per aver risposto con durezza a un tifoso rossonero. La sostanza e il messaggio che viene veicolato dalla società è che comanda Paulo Fonseca e bisogna sottostare alle sue decisioni: certo è che entrambi avranno il loro posto da titolare già al rientro dalla sosta e saranno chiamati a un riscatto importante. Con il trittico Venezia-Liverpool-Inter non si può davvero più scherzare o rischiare di commettere ingenuità come quella dell'Olimpico.