Gazzetta - Theo, sorriso ritrovato! Gol e assist dopo un'eternità: ora il rinnovo

Per raccontare la partita giocata da Theo Hernandez ieri a Riyad nel derby contro l'Inter che ha consegnato l'ottava Supercoppa Italiana della storia al Milan, la Gazzetta dello Sport ha deciso di partire dalla fine. Dopo che Sergio Conceicao finisce il suo balletto con il sigaro in bocca, l'allenatore portoghese si gira e il primo che abbraccia è proprio Theo Hernandez anche lui scatenato a ritmo di musica e con un sorriso che non gli si vedeva in faccia da mesi.

Ritrovato

La spedizione in Arabia Saudita, oltre alla Supercoppa riportata nella bacheca rossonera dopo otto anni, riporta anche un Theo Hernandez che si sta scrollando di dosso le scorie negative di una prima parte di stagione irriconoscibile. Già post Juve si era visto un qualcosa: la gara non era stata un granchè per il francese ma dopo il cerchio di fine partita Conceicao lo aveva abbracciato. Ieri invece il numero 19 è tornato a essere il treno, sia a livello tecnico che a livello caratteriale, che tutti si ricordavano. Il francese è l'emblema del lavoro sulla testa che Conceicao pare essere riuscito a fare in così pochi giorni. Un gol su punizione e un assist per il 2-2; atteggiamento da leader e altri squilli da campione. E poi le frasi a fine gara: "Non sono al 100% però posso dare un mano". C'è anche consapevolezza.

Ora il rinnovo

Theo ha ritrovato una partita con gol e assist dopo 1200 giorni, secondo quanto scrive la rosea oggi: un altro sintomo che qualcosa effettivamente potrebbe star tornando alla sua normalità. Adesso, a maggior ragione dopo una serata come quella di ieri, ci si aspetta che si possa stringere per arrivare al rinnovo il prima possibile. Il lavoro di Conceicao, al di là degli aspetti tecnici e tattici, sembra concentrarsi molto anche su quelli psicologici che potrebbero avere effetti benefici che vanno ben oltre al rendimento in campo. Il suo contratto attuale scade nel 2026 quindi l'ideale sarebbe trovare un accordo entro l'estate. Una partita come quella di ieri può dare una grossa mano ad accelerare il processo.