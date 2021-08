Gazzetta - Tonali e Bennacer, prove d'intesa in vista della Sampdoria: più rapidità e meno fisicità

L'infortunio di Franck Kessie, occorso in allenamento, non è stata una buona notizia dalle parti di Milanello sia per la leadership dell'ivoriano all'interno del gruppo rossonero sia soprattutto per l'importanza tattica del 79 rossonero negli schemi di Pioli. A pochi giorni dalla sfida con la Sampdoria, quindi, il tecnico emiliano è stato forzato nella scelta di un duo di centrocampo inedito formato da Bennacer e Tonali, due giocatori tecnici e rapidi e dotati di caratteristiche diverse da quelle di Kessie. A differenza dell'ivoriano, i due hanno un impellente bisogno di trovare continuità fisica e di prestazioni e le due partite d'esordio stagionali possono essere, secondo la Gazzetta dello Sport, una buona occasione per mettere minuti nelle gambe e raggiungere un'intesa preziosa per il funzionamento della squadra.

OCCASIONE - Un inconveniente che chiunque avrebbe evitato può trasformarsi in un'occasione utile a trovare nuove alternative. Le partite con Sampdoria e Cagliari, infatti, saranno un banco di prova per l'algerino e l'italiano per dimostrare a Pioli e agli addetti ai lavori che il centrocampo rossonero può restare in piedi anche senza la sua colonna portante. Tonali, autore di una buona preparazione, è pronto alla sua seconda stagione in rossonero e vuole dimostrare le sue qualità. Bennacer, alla sua terza annata al Milan, ha bisogno di più continuità e vuole confermare le doti da regista che hanno reso grande la squadra nella prima parte di stagione dello scorso anno. Per Tonali poi sarà un antipasto dello scenario invernale quando a gennaio, complici le partenze dell'algerino e di Kessie per la Coppa D'Africa, sarà costretto a prendere in mano le chiavi del centrocampo rossonero.

VELOCITA' DI PENSIERO - Se con l'assenza di Kessie la mediana rossonera perde in chili e esplosività, con Tonali e Bennacer ne guadagna in rapidità e capacità di giocare nello stretto. Il Milan dovrà cambiare, in parte, la sua filosofia di gioco e trovare nelle imbucate dei due, una risorsa preziosa per gli attaccanti. Tonali e Bennacer, abili con la palla tra i piedi e nel vedere gli spazi, dovranno però migliorare in fase di inserimento e soprattuto nelle conclusioni da fuori: due armi che Kessie conosce bene e che hanno garantito al Milan un ottimo rendimento nella passata stagione.