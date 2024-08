Gazzetta - Verso Milan-Torino: Jovic titolare, Morata in panchina. Thiaw e Loftus-Cheek dal 1', Pulisic da 10

vedi letture

Stasera il Milan farà il suo esordio in Serie A contro il Torino e c'è grande curiosità per vedere soprattutto i nuovi acquisti, in particolare Alvaro Morata. Ma è probabile che servirà un po' di pazienza perchè lo spagnolo non dovrebbe far parte dell'undici iniziale di Paulo Fonseca: come riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, nelle prove di ieri a Milanello, il portoghese ha schierato Luka Jovic, il quale è dunque favorito per partire da primo minuto questa sera contro i granata.

TOCCA A THIAW CON TOMORI - Dietro a questa scelta c'è il fatto che Morata, come anche Reijnders e Pavlovic, che non partiranno titolari nemmeno loro, non sono ancora al 100% della condizione dopo le vacanze ritardate causa Europeo e così Fonseca ha deciso di non mettere dall'inizio nessuno dei tre. In mezzo alla difesa, quindi, spazio a Tomori e con ogni probabilità a Thiaw che è favorito su Gabbia. I terzini saranno capitan Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra.

PULISIC DA 10 - A centrocampo Bennacer e Loftus-Cheek, con Musah e appunto Reijnders inizialmente in panchina, mentre in avanti, alle spalle di Jovic, dovrebbero agire Chukwueze, Leao e Pulisic che verrà schierato ancora una volta nel "nuovo" ruolo di trequartista centrale. Queste dovrebbe quindi essere la prima formazione titolare del Milan di Paulo Fonseca: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Jovic.