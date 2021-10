Gazzetta - Voglia di riscatto, Pioli si affida ai duri: Ibra scalpita, torna Kessie, Rebic verso il recupero

Il Milan non ha intenzione di mollare la Champions, ma ci sarà tempo per ripensare all’Europa. Adesso la cosa la cosa più importante è ripartire. Sabato sera i rossoneri saranno di scena a Bologna, a casa dell’ex Mihajlovic, e servirà una prestazione decisamente diversa per riuscire a strappare i tre punti.



Ibra scalpita, Rebic dovrebbe farcela

Come riporta La Gazzetta dello Sport, mister Pioli può sorridere per il recupero dei “duri”, come Kessie e Rebic, che ieri si è allenato e sembra aver superato l’infortunio accusato nel match contro il Verona. Avere il croato di nuovo disponibile è fondamentale per gli equilibri dell’attacco rossonero. Ma tra i duri della rosa c’è anche Ibrahimovic, che freme dalla voglia di giocare: Zlatan sta crescendo ed è difficile immaginarlo ancora in panchina.

Muscoli a centrocampo

In attesa di buone notizie da Theo, Pioli ritrova Kessie, rimasto fuori dalla sfida di Champions League non per guai fisici ma per squalifica. L’ivoriano è pronto a riprendersi il posto in mezzo al campo e sarà importante per tentare di cementare il vantaggio del Milan sulle inseguitrici in campionato. Il suo apporto può essere decisivo.