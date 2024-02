I costi del Milan nel 22/23: ricavi oltre i 400 milioni, i costi li sfiorano. I dati precisi

La Gazzetta dello Sport, attraverso un'analisi del giornalista Marco Iaria, ha riportato le tabelle dei singoli club della Serie A 2022-23, con tutti i numeri di bilancio e le comparazioni con i bilanci chiusi al 30 giugno 2023, cioè della stagione precedente a quella attuale. QUI L'ANALISI COMPLETA SU GAZZETTA.IT

COME LEGGERE I DATI

Iaria precisa anche come leggere le precedenti statistiche: i ricavi e i costi sono al netto delle plusvalenze e delle minusvalenze per la cessione dei calciatori. La voce plus-minusvalenze è il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da cessione calciatori. I debiti netti sono la differenza tra debiti e crediti.

MILAN

Ricavi: 404,3 milioni di euro

- 182,4 da diritti tv;

- 127,3 dal commerciale;

- 72,8 dallo stadio;

- 21,8 da altri ricavi

Costi: 389,6 milioni di euro

- 174 di spese per il personale;

- 50,8 di ammortamenti costi acquisizioni calciatori

- 164,8 per altri costi

Plus-minuvalenze: 0,2 milioni di euro

Risultato netto: 6,1 milioni di euro

Debiti netti: 169,6 milioni di euro

Il bilancio del Milan

Come si legge dal comunicato ufficiale del 23 ottobre 2023, ​​​​​"il consuntivo finanziario segna un passo importante lungo il percorso di crescita e sviluppo del Club, con il bilancio tornato in utile per la prima volta dal 2006, evidenziato da un risultato consolidato positivo pari a 6,1 milioni di Euro (+72,6 milioni rispetto all’esercizio 2021/22), raggiunto senza il contributo di plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori e spinto da ricavi per 404,5 milioni di Euro (+106,9 milioni, + 36% rispetto all’esercizio 2021/22), un nuovo record nella storia del Milan". L’analisi dell’esercizio in considerazione, dunque, mette in luce il significativo sostegno finanziario dell'azionista di controllo RedBird Capital, attraverso un investimento di 40 milioni di Euro, finalizzato a portare avanti con determinazione il progetto per un Nuovo Stadio.

INTER

Ricavi: 393,6 milioni di euro

Costi: 464,9 milioni di euro

Plus-minuvalenze: 28,22 milioni di euro

Risultato netto: -85,4 milioni di euro

Debiti netti: 705,4 milioni di euro

JUVENTUS

Ricavi: 460,5 milioni di euro

Costi: 606,4 milioni di euro

Plus-minuvalenze: 46,7 milioni di euro

Risultato netto: -123,7 milioni di euro

Debiti netti: 574 milioni di euro