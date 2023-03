I dolori del giovane Leao

MilanNews.it

Leao come Werther, il nuovo contratto con il Milan come Charlotte: ci si vuol bene, ci si supporta, si sta insieme, ma non come si vorrebbe. E si è quindi scontenti. Ma qui, a differenza del classico di Goethe, la barriera tra le parti non è una promessa di matrimonio, ma le richieste delle molteplici parti che curano gli interessi contrattuali del giocatore. Il risultato è comunque simile, con il giovane Leao alle prese con una situazione che probabilmente non ha mai vissuto nella sua vita. Rafa, ragazzo solare e spensierato, leggero e felice, da qualche mese non è più così solare e spensierato, leggero e felice. Lo dice anche Ibrahimovic: “Non sembra felice per il momento, ma stiamo facendo tutto per farlo stare felice per fare quello che può fare. Poi c'è tanta pressione: si parla molto di più, c'è tanta pressione su di lui, anche in giro si parla tanto di lui. Non è meno bravo di un anno fa, è ancora più forte, ma deve trovare equilibrio e fare il massimo nella partita".

Leao, che potrebbe avere l’impulso di seguire le orme del giovane Werther, che deluso dall’impossibilità di arrivare a Charlotte decise di cambiare aria trasferendosi in città, dovrebbe invece prenderlo come monito (così come dimostrano anche le situazioni di chi ha scelto di lasciare anzitempo i rossoneri): le possibilità che finisca nuovamente deluso non sono di certo basse. Vista la tragicità della vicenda del romanzo simbolo della Sturm und Drang tedesca, si può tranquillamente affermare che le similitudini possono finire qui.