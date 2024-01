Mamma mia Reijnders! Dati da capogiro per l'anima del gioco del Milan

Christian Pulisic non è l'unico grande acquisto dell'estate del Milan, visto che oltre all'ala statunitense un altro giocatore avrebbe conquistato l'affetto e la stima dei tifosi rossoneri: Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese, in assenza di Ismael Bennacer, si è infatti preso le chiavi del centrocampo della formazione di Stefano Pioli, che in questa prima stagione avrà potuto fare a meno di chiunque ma non dell'ex AZ.

REIJNDERS: DATI IMPORTANTI PER L'ANIMA DEL MILAN - In questa prima parte di stagione Tijjani Reijnders si è imposto come l'anima e la mente del gioco del Milan. Per i piedi dell'olandese passano ed iniziano gran parte della avanzate offensive del diavolo, come dimostrato anche dai dati raccolti fino ad oggi dal sito it.whoscored.com. Stando al noto portale di statistiche, infatti, in 1709 minuti giocati (20 presenze) alla prima stagione in Serie A, Reijnders non solo ha messo a referto due gol e due assist, con tanto di doppia nomina come uomo partita, ma soprattutto ha registrato una delle percentuali più alte in Serie A per quanto riguarda la precisione dei passaggi (90.8%). Questo dimostra quanto Reijnders venga coinvolto e cercato dai compagni, che in qualche modo l'olandese prova a "premiare" con dei passaggi chiave, che secondo it.whoscored.com ne sono quasi due a partita (1.5).

DIRETTORE D'ORCHESTRA: SE TIJANI ALZA I RITMI LO FA TUTTO IL MILAN - Reijnders è dunque un po' il direttore d'orchesta di questo Milan. L'olandese sa quando alzare o abbassare i ritmi in base all'andamento della partita, e ieri sera contro la Roma lo ha ancora una volta dimostrato. Non è dunque un caso che il gol di Adli nasca proprio da un assist di Tijji, che con un no-look libera il compagno che con grande abilità la insacca alle spalle di Svilar. Ma non è solo questo l'olandese, ma è molto di più, soprattutto in fase di ripiegamento e ripartenza, considerato che i compagni si affidano quasi sempre a lui ed alla sua eleganza per uscire da situazioni scomode in mezzo alla propria aera di rigore.