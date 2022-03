I ritardi sul nuovo stadio e i danni arrecati al Milan: complimenti alla burocrazia (PODCAST)

MilanNews.it

Milan e Inter, attraverso un dispaccio Ansa, hanno fornito la loro versione dei fatti in merito alla situazione dell'avanzamento del progetto del nuovo stadio, che si dovrebbe costruire accanto all'attuale impianto di San Siro. Una querelle tutta italiana, dove i comitati di quartiere o minoranze possono sollevare problemi che impediscano lo sviluppo di una struttura che serve, sia ai club sia alla città di Milano, una delle più importanti d'Europa.

Il danno che viene fatto al Milan da tutta questa vicenda è serio. Il club e la sua proprietà stanno lottando da anni per poter avere una loro casa di proprietà che possa far aumentare i ricavi e rendere l'intera azienda ancora più competitiva, dentro a fuori dal campo. E invece no, invece ci si dilunga in una soap opera tutta italiana che va a porre ulteriori freni a chi vuole portare il calcio milanese in una nuova dimensione.

Nel podcast l'analisi odierna.