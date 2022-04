Ibra, altro stop. Ma il Milan lo attende per il finale che si merita (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il problema di sovraccarico al ginocchio accusato alla vigilia di Torino-Milan da Zlatan Ibrahimovic richiederà un trattamento specifico di almeno 10 giorni; l'attaccante svedese, dunque, sarà costretto a saltare almeno 3 gare: non ci sarà contro il Genoa venerdì in campionato, martedì 19 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter e anche contro la Lazio nel weekend della 33esima giornata di Serie A.

In caso di rientro Ibra sarà a disposizione di Stefano Pioli esattamente per le ultime partite della stagione, quando si decideranno Scudetto e Coppa Italia e anche - se non di conseguenza - il futuro dello stesso svedese. Ritiro o proseguimento col Milan? Da giocatore o da dirigente?

Nulla è da escludere, al momento. Se non il fatto che, qualunque sia la decisione, Ibrahimovic vuole prendersi il finale (di stagione) che si merita. Ne parliamo più approfonditamente nel podcast odierno: clicca sul banner per ascoltarlo!