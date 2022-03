Ibra, che spoiler sul futuro! Gli aggiornamenti sul rinnovo (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Le parole di Zlatan Ibrahimovic nel post Polonia-Svezia danno uno spoiler sul suo futuro sportivo. L’attaccante rossonero, che è già rientrato a Milanello, ha detto di voler continuare a giocare a patto che il fisico regga ancora certi ritmi. Un’ammissione importante che apre allo scenario sul suo rinnovo di contratto con i rossoneri.

COSA ACCADRA’

Che Zlatan non volesse smettere era palese, anche se sono state diverse le riflessioni da parte sua sul cosa sarebbe stato al termine della stagione. Nelle ultime settimane, specie dopo il recupero più lungo del problema al tendine d’Achille, gli hanno fatto scattare la molla della consapevolezza che per poter essere ancora utile, dovrà essere un comprimario e non più stella principale del firmamento. Una presa di coscienza importante, dettata dai segnali che il corpo gli ha dato, e che lo ha portato ad ammettere, in alcune uscite pubbliche, di aver preso consapevolezza della sua nuova dimensione. In questo momento storico della stagione, il Milan ha scelto di congelare – almeno mediaticamente – il suo reparto dei rinnovi, compreso quello di Ibrahimovic che, sicuramente, verrà discusso alla fine della stagione. L’arrivo sempre più probabile di Origi testimonia il fatto che la dirigenza stia pensando a un dopo Ibra, ma non esclude che il presente possa vedere lo svedese ancora all’interno di Milanello e con un contratto nuovamente rivisto al ribasso. Un ruolo da comprimario, da terza punta effettiva, ma ancora con un peso specifico importante dentro lo spogliatoio e a sostegno di Stefano Pioli.

Nel podcast odierno gli aggiornamenti.