Ibra-Milan, firma sempre più vicina. E a breve potrebbe raggiungerlo anche la famiglia

Ibrahimovic è un campione forse unico nel suo genere, un professionista del carattere fermo e deciso. Sempre determinato in campo, rigido ed esigente con i compagni. In altre parole: è un duro. Ma anche i duri, o meglio, gli Ibra piangono. E ieri, dal ritiro della sua Svezia, Zlatan ha mostrato il lato umano del dio. Perché prima di essere un superuomo, una sorta di divinità, lo svedese è un papà.

LA FAMIGLIA - Un papà - sottolinea il Corriere della Sera - che a Milano, ormai da oltre un anno, vive da solo, per scelta sua e della moglie Helena, rimasta in Svezia insieme ai due figli, Maximilian di 14 anni e Vincent di 13. Ibrahimovic ha ammesso più volte che la sua famiglia gli manca (le lacrime di ieri valgono più di mille parole) e la questione avrà un peso specifico anche in fase di rinnovo.

FUTURO - "Sono ottimista - ha dichiarato lo stesso Zlatan - una giornata senza i miei compagni di squadra è come una giornata senza i miei figli. Mi piace il progetto e voglio farne parte". Ibra, dunque, vede ancora il Milan nel suo futuro. Con ogni probabilità, moglie e figli lo raggiungeranno a breve: la firma sul prolungamento da 7 milioni è sempre più vicina.