Il 2023 da horror del Milan: quattro derby persi (male) e un peggioramento mai visto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano tre partite e la stagione del Milan si concluderà. Un'annata tutt'altro che memorabile dopo aver vinto uno Scudetto, se non per il ritorno in semifinale di Champions League dopo 16 anni. Semifinale stessa che ha visto i rossoneri dominati sotto il punto di vista mentale dall'Inter: la squadra di Pioli non è mai riuscita a rendersi pericolosa e a trovare le contromisure per fermare le offensive dei nerazzurri. Ma questo non succede solo nei due EuroDerby, ma anche nella gara di Supercoppa Italiana, con i rossoneri piallati 3-0 dalla squadra di Inzaghi: un derby in cui il Milan non è mai riuscito a far paura ad Onana, un po' come il derby arrivato un mese dopo: 1-0 per l'Inter e squadra annichilita sotto tutti i punti di vista, chiudendo la partita con solamente quattro tiri, di cui zero verso la porta.

Ma la stagione del Milan, ovviamente, non si limita ai quattro derby persi in malo modo, ma ad una continuità di risultati che non c'è mai stata: i rossoneri non vincono più partite consecutivamente da febbraio, con la difesa a tre, battendo Tottenham, Atalanta e Monza. In campo sembra che scenda sempre una squadra disorganizzata e obbiettivante peggiorata, e lo dicono i numeri: 34 gol subiti nel 2023 in tutte le competizioni, realizzandone solamente 29. Gravi lacune difensive, con Tomori e Kalulu che non hanno saputo riconfermarsi dopo l'ottima stagione passata, e una fase offensiva diventata sempre più povera: Giroud, nonché l'attaccante titolare del Milan, non segna in campionato dal 13 marzo, Milan-Salernitana 1-1.Nel peggior momento della squadra - 1 vittoria, contro la Lazio, nelle ultime 6 partite - a Mister Pioli e alla rosa è richiesta solamente una cosa: l'ultimo sforzo. L'ingresso in Champions League è l'obiettivo principale dopo aver perso lo Scudetto a gennaio, anche per rendere meno amara una stagione piena di delusioni. Mancano tre partite, come detto in precedenza, alla conclusione della stagione. Sampdoria, Juventus e Verona, saranno queste le avversarie dei rossoneri: un cammino tutt'altro che impossibile e che potrebbe dare continuità al progetto che Maldini, Massara e Pioli stanno portando avanti.