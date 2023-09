Il Cittadino - Nuovo stadio, settimana scorsa incontro Milan-Regione-Comune San Donato. Scelto lo studio che redigerà il progetto: sarà Manica

vedi letture

La vicenda del nuovo stadio del Milan, che dovrebbe sorgere nell'area San Francesco di San Donato Milanese, si arricchisce di una nuova importante puntata: come riporta Il Cittadino, infatti, settimana scorsa è andato in scena un incontro in Regione Lombardia tra i rappresentanti del club rossonero, quelli del Comune e quelli del governatore Attilio Fontana, insieme ai rispettivi tecnici.

STUDIO DI ARCHITETTURA - Si tratta di un altro passo importante verso la costruzione del nuovo impianto del Milan, il quale intanto ha scelto lo studio di architettura che redigerà il progetto che entro fine settembre dovrebbe arrivare in Comune: si tratta dello studio Manica, che lavorerà insieme a CAA Icon sulla base di una sinergia che li ha già visti collaborare nella realizzazione dell’Allegiant stadium di Las Vegas. L'obiettivo è quello di progettare uno stadio all'avanguardia che non dovrà ospitare solo le partite del Milan, ma anche concerti e grandi eventi.

DUE ANELLI - Sarà un impianto a due anelli che avrà una capienza di circa 70 mila posti a sedere. Trovano conferma intanto le indiscrezioni secondo cui davanti allo stadio verrà realizzata una grande piazza su cui si affacceranno ristoranti e negozi, oltre al museo del Milan e altre attrattive che potranno attirare gente per 365 giorni all'anno e non solo il giorno della partita o degli eventi. Il club di via Aldo Rossi, che punta ad iniziare i lavori nel 2025 e a giocare la prima gara nel 2028 (nella migliore delle ipotesi), è già al lavoro anche per la fondamentale questione della viabilità.