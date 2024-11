Il Milan ed il caso Origi: guadagna 4 milioni all'anno per allenarsi tra Roma e Firenze

"Dov'è finito Divock Origi?" si è domandata questa mattina La Gazzetta dello Sport. Nonostante sia ancora un giocatore del Milan, dalle parti di Milanello l'attaccante belga, preso a zero nel 2022, non si vede da oltre un anno. Sì, perché nonostante possa essere parte integrante del progetto del Milan Futuro, l'ex Liverpool ha un accordo con il club per allenarsi da solo con un preparatore atletico tra Roma e Firenze.

Scrive poi la rosea che per questioni fiscali deve restare in Italia per più di meta anno così da poter continuare a sfruttare i vantaggi del decreto crescita. E allora si torna sempre lì, alla vera stranezza di questa situazione: il contratto.

A fronte di quanto firmato nell'estate del 2022, Divock Origi continua a guadagnare 300mila euro al mese (4 milioni l'anno) senza indossare i colori del Milan, e no, non vale se fa una cosa del genere nei suoi allenamenti privati.

Come anticipato, adesso si dovrà andare avanti così almeno fino a gennaio, navigando a vista. Poi spetterà al giocatore ed alle sue ambizioni decidere cosa fare, perché qualora Divock decidesse di ridursi l'ingaggio, una squadra intenta a rischiare il colpo tra l'Inghilterra ed il Belgio potrebbe anche trovarla. In caso contrario, invece, il 29enne dovrà accontentarsi di continuare a guadagnare sei milioni di euro l'anno senza mai giocare, un vero peccatto considerato il talento indiscutibile di un attaccante che ha giocato ai massimi livelli ed ha deciso, con le sue reti, una Champions League. Di questo passo, giugno 2026 non è neanche futuro prossimo, ma remoto.