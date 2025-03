Il Milan in prestito: Bennacer, per la stampa francese è ancora da 4. Morata, il solito giallo

Sono diversi i giocatori che il Milan ha mandato in prestito, con la speranza in molti casi che i giocatori in questione vengano riscattati dai club nei quali attualmente giocano. C'è chi invece è andato via a farsi le ossa, con la speranza di tornare con del minutaggio in più e maggior consapevolezza. Questo il borsino dei giocatori di proprietà rossonera:

YACINE ADLI (Fiorentina)

La sua ultima presenza risale al 6 febbraio, poi un infortunio alla caviglia lo ha tenuto fuori per un mese, facendogli saltare quattro partite di campionato e una di Conference League. Per la sfida contro il Napoli il francese è tornato nella lista dei convocati ma si è limitato a osservare i compagni di squadra dalla panchina.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10.5 milioni

Presenze: 24

Reti: 4

Assist: 4

- - -

ISMAEL BENNACER (Marsiglia)

Cinque partite da titolare su cinque per l'algerino che contro il Lens ha giocato 77', in una partita che ha visto l'OM cadere al Vélodrome. L'algerino ha rimediato anche un cartellino giallo. Prestazione deludente, come del resto la squadra: dopo un buon primo tempo il centrocampista cala vistosamente. Per L'Equipe e La Provence la sua prestazione vale il 4 in pagella, per Le Phoceen siamo sul 4.5. Ricordiamo che i parametri di giudizio francesi sono diversi da quelli italiani e il loro 4 può essere equiparabile a un nostro 5.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più 2 di bonus.

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0

- - -

LORENZO COLOMBO (Empoli)

Il suo Empoli prende gol dalla Roma dopo 1' e non si riprende più. I toscani si confermano incapaci di vincere in questo 2025: tre pareggi e sette sconfitte in campionato. L'attaccante è risucchiato in questa negatività e i giudizi per la sfida contro la Roma sono stroncanti. Le valutazioni dei quotidiani oscillano tra il 4 e il 4.5. È lui a regalare dopo pochi istanti la palla che vale il gol decisivo della Roma. E non si riprende più. Non segna dal 25 gennaio.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni

Presenze: 32

Reti: 6

Assist: 2

- - -

PIERRE KALULU (Juventus)

La Juventus non perdeva 0-4 in casa dal 1967, il francese ha colpe relative sulla disfatta essendo entrato al 54' al posto di Gatti, quando l'Atalanta conduceva già 0-2. Dapprima sembra portare energia e razionalità, risolvendo un paio di situazioni complicate, poi la Dea dilaga e neanche lui ci capisce più niente

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più 3 di bonus.

Presenze: 31

Reti: 1

Assist: 0

- - -

MARKO LAZETIC (TSC Backa Topola)

Titolare anche nell'ultima partita di campionato, ancora una volta il centravanti resta a secco. In compenso il suo TSC vince 1-3 sul campo del Radnicki. Lazetic rimedia un cartellino giallo dopo appena quattro minuti di gioco. Un tiro in porta, respinto dal portiere ma in compenso si fa apprezzare come rifinitore facendosi notare per alcuni buoni suggerimenti. Quando mancano tre giornate alla fine della regular season, il TSC si trova al nono posto, a un punto dai playoff per il titolo.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 32

Reti: 2

Assist: 0

- - -

ALVARO MORATA (Galatasaray)

Si rivede in campo dopo un mese. Okan Buruk lo schiera titolare nella trasferta di Alanya, che vede il Galatasaray vincere per 1-2. Collocato trequartista nel 4-2-3-1, o seconda punta nel 4-4-2 proposto, gioca al servizio di Victor Osimhen e ricorda il periodo di fine settembre quando Fonseca lo schierava in tandem con Abraham. Solita prestazione generosa, copre di fatto tutto il campo e, immancabile, arriva il cartellino giallo. È il secondo in maglia Galatasaray, tanti quanti sono i gol segnati. Esce al 79' lasciando spazio ad Ayhan, ex Sassuolo.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni fino al 15.1.2026 e a 9 milioni fino al 10.6.2026 (in caso di prolungamento del prestito)

Presenze: 5

Reti: 2

Assist: 0

- - -

MARCO PELLEGRINO (Huracan)

Il trasferimento all'Huracan sta facendo bene a Marco Pellegrino, che ha rilasciato di recente un'intervista ai nostri microfoni dove ha ammesso di sognare un ritorno in rossonero. Intanto gioca altri 90' nella trasferta di Avellaneda dove l'Huracan vince per 1-0, trovando la quarta vittoria consecutiva, sempre mantenendo la porta inviolata. Altro partidazo di Pellegrino, migliore in campo: primo nei rinvii difensivi (18), primo nei tiri respinti (3), tutti i duelli vinti (5 a terra e 2 aerei), mai dribblato. Letteralmente rinato.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 9

Reti: 1

Assist: 0

- - -

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Il centrocampista resta in panchina per tutta la partita contro il Verona, non succedeva dalla sfida contro l'Empoli dello scorso 25 gennaio. Per Italiano resta comunque una pedina preziosa nel suo scacchiere. Rendimento fin qui altalenante per lui con una media Tuttomercatoweb di 5.84.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni

Presenze: 21

Reti: 4

Assist: 2

- - -

NOAH OKAFOR (Napoli)

Più che per le prestazioni in campo, fin qui ingiudicabili, lo svizzero si è fatto notare per una foto che ha pubblicato sui social dove mette in risaldo un invidiabile fisico dopo un mese sotto la cura Conte. Una chiara risposta ai detrattori che lo hanno accusato (a ragione, a dire il vero) di essere sovrappeso, motivo peraltro che ha portato alla fumata nera col Lipsia, quando il trasferimento era ormai cosa fatta. Non resta ora che rispondere sul rettangolo verde di gioco: contro la Fiorentina osserva i suoi dalla panchina, senza mai scendere in campo. Complessivamente sono 22 i minuti giocati, spalmati in tre presenze.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 23.5 milioni

Presenze: 3

Reti: 0

Assist: 0

- - -

ALEXIS SAELEMAEKERS (Roma)

Per media voto il belga è all'ottavo posto in Serie A (dati Tuttomercatoweb) con un considerevole 6.50. Una statistica che deve fare riflettere: era davvero necessario privarsene? Dal suo rientro dall'infortunio la Roma ha svoltato e poiché prezioso per Claudio Ranieri, è stato dispensato dalla sfida contro l'Empoli considerando il delicato impegno di Europa League il giovedì, sul campo dell'Athletic Bilbao.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 22

Reti: 6

Assist: 4

- - -

DEVIS VASQUEZ (Empoli)

Il colombiano ha perso il posto da quattro partite. Siede in panchina nella sfida contro la Roma con il suo sostituto Silvestri che incassa un gol dopo un minuto di gioco. Con l'italiano al posto di Vasquez, l'Empoli ha incassato 10 reti. In compenso il portiere di proprietà del Milan ha trovato gloria in Coppa Italia, protagonista dell'impresa sul campo della Juventus: nella lotteria dei rigori para il tiro di Yildiz.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 800mila euro

Presenze: 25

Reti subite: 34

Clean sheet: 5

- - -

KEVIN ZEROLI (Monza)

Gioca 90 minuti a San Siro, un sogno per un milanista. Lo fa con la maglia del Monza in una sorta di derby contro l'Inter, dove i brianzoli per un tempo sognano il colpaccio. Nel trio in mediana risulta l'elemento meno impattante, non arrivando a meritarsi la sufficienza per quanto fatto in entrambe le fasi.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0