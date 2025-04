Il Milan sa vincere anche convincendo: 0-4 all'Udinese! A segno Leao, Pavlovic, Theo e Reijnders. Maignan in ospedale

Importante e meritato successo del Milan in casa dell'Udinese nell'anticipo della 32^ giornata di Serie A. Al BluEnergy Stadium finisce 0-4 per i rossoneri, con reti di Leao, Pavlovic, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders.

Primo tempo

Milan in campo con l'inusuale 3-4-3 con Luka Jovic come punta di riferimento, Tammy Abraham in panchina e Santi Gimenez a casa infortunato. Il nuovo modulo regala compattezza ai rossoneri, anche se nei primi minuti alcuni giocatori, fra cui Leao, faticano a trovare la giusta posizione per incidere. In generale comunque meglio i rossoneri dell'Udinese che trova comunque un paio di occasioni a metà primo tempo. Poi, negli ultimi minuti della frazione, ecco l'uno-due milanista: prima Rafa Leao disegna una bellissima parabola dal limite dell'area per lo 0-1, quindi è Strainja Pavlovic a trovare il raddoppio con un colpo di testa prepotente su angolo di Pulisic.

Secondo tempo

La ripresa vede il Milan mantenere alto il baricentro, con l'Udinese che prova a far male col contropiede. Al 53' cala il gelo al BluEnergy Stadium: Jimenez si scontra con Maignan in uscita, col portiere che ha la peggio e resta a terra privo di sensi. Immediato l'intervento dei medici che lo portano fuori in barella fra gli applausi. Cosciente a bordo campo, il francese è stato poi trasferito all'ospedale di Udine per accertamenti, con Sportiello in campo a freddo. L'episodio non sembra comunque lasciare strascichi sul Milan che al 75' trova anche il 3-0 con Theo Hernandez, bravo a solcare tutta la fascia e scaricare in porta il pallone. Le esultanze rossonere non sono ancora finite però, visto che c'è gloria anche per Tijjani Reijnders, autore del poker su assist di Leao. E' di fatto l'ultimo atto di una sfida che regala nuove ed inaspettate certezze a Sergio Conceiçao in fatto di modulo.