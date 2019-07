Il Milan vuole rifarsi il look in attacco: Suso non va svenduto ma mancherebbe una collocazione

Correa, Leao, l'idea Keita, più le varie piste precedenti, e non concretizzate, come quella di Ceballos... Il Milan pensa a rifarsi il look in attacco, cercando profili che possano alzare il livello tecnico del reparto offensivo, sia per quanto riguarda il ruolo di seconda punta (attualmente scoperto), sia quello del trequartista, attualmente (o meglio virtualmente) conteso tra Paquetà e Suso.

IL NUOVO ATTACCO - Qualora Suso restasse in rossonero, Giampaolo lo utilizzerebbe come trequartista, ma i profili cercati dal club rossonero muovono verso un'altra direzione. Qualora arrivassero Correa e Leao, ad esempio, lo stesso Paquetà agirebbe probabilmente da mezz'ala, con Correa trequartista e Leao al fianco del Pistolero. Ovviamente tutto si potrebbe mescolare, ma Suso avrebbe certamente poco spazio, considerando che come 10 sarebbe adattato e che non possiede le caratteristiche per giocare da seconda punta.

INTERESSI DALLA CAPITALE - La Roma, dalla sua, sta spingendo per avere lo spagnolo, provando soprattutto ad impostare la trattativa con eventuali scambi (ad esempio Schick). Il Milan per lasciare andare lo spagnolo dovrà essere soddisfatto sia economicamente che tecnicamente, qualora si impostasse l'operazione con uno scambio, non a caso come prima richiesta sembra essere stato fatto (in maniera provocatoria) il nome di Zaniolo. Fatto sta che, in un modo o nell'altro, il club rossonero dovrà provare a monetizzare, soprattutto se andassero in porto trattative come quella per Correa, giocatore che, anche visto il costo, andrebbe automaticamente davanti a Suso nelle gerarchie.