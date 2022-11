Il terzino sinistro più forte al mondo gioca nel Milan: le prime due di Theo al Mondiale lo confermano

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In primis dei numeri oggettivi: un assist all'esordio in Qatar2022 contro l'Australia per Rabiot e un assist per Mbappé nella seconda giornata dei gironi contro la Danimarca fanno due assist vincenti in due partite giocate in un Mondiale, sei assist in nove gare totali disputate con la maglia della Francia, ai quali si sommano gol, assist e giocate determinanti con il Milan, di cui indossa la fascia di capitano in assenza di Calabria. Ci sono sempre più conferme: Theo Hernandez è il terzino sinistro più forte del mondo.



Dimostrare

E pensare che, fino ad un annetto da, Deschamps non convocava neanche il terzino rossonero, prima di non poter fare a meno di chiamarlo. E pensare che, nella prima giornata del Mondiale, Theo era in panchina a favore del fratello Lucas, uscito sfortunatamente al 13esimo di Francia-Australia per un grave infortunio. Theo, però, ha subito messo le cose in chiaro appena ne ha avuto la possibilità: decisivo sia in difesa che in attacco, prolifico quando c'è da offendere e solido quando c'è da difendere. Il terzino sinistro perfetto per la nazionale più forte del mondo.



Francia e Milan

Ciò che 'sorprende' - ma neanche troppo - è la capacità di Theo di saper fare tutto. Si è già citata la doppia fase effettuata in maniera esemplare, ma non solo: nel Milan Theo entra molto dentro il campo, ha da gestire diversi palloni in conduzione e da giostrarsi anche nell'impostazione del gioco, mentre con i Blues fa il terzino classico, arando avanti e indietro la fascia e mettendo diversi palloni al centro andando sul fondo. In entrambi i casi si interfaccia con due dei migliori esterni al mondo: Mbappé nella Francia, Leao nel Milan. In entrambi i casi una cosa è certa: Theo Hernandez è il miglior terzino sinistro al mondo.