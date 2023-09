Infortunio Giroud: cosa è successo. La Francia ora ha solo un'amichevole: è necessario che lo liberi subito per il Milan

Come - purtroppo - spesso accaduto nelle ultime tornate per le nazionali, già nel primo giorno di partite durante questa prima sosta stagionale il Milan deve fare i conti con un infortunio. In Francia-Irlanda, infatti, Olivier Giroud è dovuto uscire al 25esimo minuto a causa di un problema alla caviglia, martoriata ad inizio gara da un duro contrasto e da un movimento leggermente innaturale poco prima della sostituzione; una volta uscito, il 9 rossonero si è fermato in panchina con un borsa del ghiaccio sulla zona infortunata.

Dalle immagini a disposizione l'infortunio non sembra grave, anche perché Giroud è uscito sulle sue gambe senza troppi problemi nella camminata per poi fermarsi con i compagni in panchina. Didier Deschamps, commissario tecnico dei Bleus, si è così espresso a TF1 sul problema subito dal suo numero 9: "Aveva un piccolo problema alla caviglia, poi su un tiro si è girata. Aveva troppo dolore per continuare purtroppo". La dinamica è stata confermata dallo stesso calciatore in zona mista dopo il match a La Gazzetta dello Sport: "Ho fatto un movimento strano sulla stessa caviglia su cui avevo preso un colpo in Champions League contro il Napoli da Kim. In questo momento ho una debolezza, gestibile; non mi faceva male da settimane. Volevo continuare, ma la caviglia mi ha detto stop. Ma ora sto già meglio, non sono troppo preoccupato. Vado a fare qualche esame. Ma non troppo male. Peccato, perché volevo giocare, ma è meglio fermarsi. Derby? Sì sì, penso che ce la faccio".

E ora il Milan...

È chiaro che le prossime ore saranno utili per capire se Olivier Giroud sia a rischio per il derby di sabato 16 settembre o meno. Sarebbe essenziale, proprio a tal proposito, che la nazionale francese liberasse al più presto il numero 9, lasciandolo tornare a Milano per metterlo a disposizione delle cure dello staff del Milan. La Francia, d'altronde, non ha impegni così urgenti: martedì sosterrà l'amichevole contro la Germania, mentre il Milan, tra poco più di una settimana, dovrà giocare l'importantissima prima stra-cittadina della sua stagione e avrebbe straordinariamente bisogno del suo attaccante titolare.