Kalulu out, Kjaer rassicura: Pioli studia le mosse difensive per il finale di stagione

La stagione del Milan è stata condizionata fortemente dagli infortuni. Soprattutto nella prima parte dell'anno, i rossoneri hanno perso diverse pedine per molto tempo in zone differenti del campo. Il reparto che ha avuto le maggiori perdite è stato sicuramente quello difensivo che in un colpo solo è rimasto orfano dei tre giocatori ritenuti titolari a inizio stagione: in quest'ordine Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori.

Ci risiamo?

Dopo che nell'arco dell'ultimo mese il Milan aveva recuperato tutti e tre i suoi centrali di difesa, nella gara giocata una settimana fa al Bentegodi contro il Verona, Stefano Pioli ha dovuto fronteggiare un nuovo stop. A farne le spese è stato Pierre Kalulu, che ha riportato una distrazione del legamento collaterale mediale. Una doccia fredda per il giovane difensore francese che era stato l'ultimo a tornare, anche con un buon rendimento, e che invece si è dovuto fermare per la terza volta in questa stagione. I tempi di recupero si stimano tra le 4 e le 6 settimane, dunque tornerà eventualmente per il finale di stagione. Nella giornata di ieri, poi, le notizie arrivate da Copenhagen su Simon Kjaer, costretto ad abbandonare il campo verso l'ora di gioco nell'amichevole contro la Svizzera, hanno portato un po' di apprensione in casa rossonera. Ci ha pensato lo stesso difensore a tranquillizzare tutti nel post gara: "Spero che non sia così grave. Ho sentito un po' di fastidio e volevo solo andare sul sicuro. Siamo a stagione inoltrata, quindi cerchiamo anche di pensare un po' avanti e preferiamo non correre rischi. Non mi aspetto che sia assolutamente qualcosa di brutto". Gli esami di questa mattina hanno anche evidenziato l'assenza di lesioni per Kjaer.

Le scelte di Pioli

E' chiaro che, arrivati a questo punto della stagione, anche non avere a disposizione un giocatore per una sola partita può essere determinante. Le parole di Kjaer, che rimarrà in ritiro con la sua nazionale, comunque hanno rassicurato l'ambiente. Per le prossime sfide Pioli, nuovamente orfano di Kalulu, dovrà operare scelte oculate per far sì di avere il meglio da tutti gli effettivi a disposizione. In questo senso il ritorno e soprattutto la maturazione di Matteo Gabbia sono stati un'autentica manna dal cielo: il centrale di ritorno dal prestito in Spagna si è rivelato un pezzo importantissimo della difesa rossonera nei mesi iniziali di questo 2024. Su di lui Pioli potrà contare. E poi c'è Fikayo Tomori che, prima dell'infortunio a dicembre con la Salernitana, era forse il miglior giocatore della stagione del Milan. L'inglese è tornato a disposizione ed è possibile che lui e Gabbia formeranno la coppia titolare per questo finale di stagione. Tomori però, per esempio, sarà squalificato nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma e per tale ragione - e anche per eventuali imprevisti - è fondamentale che sia Simon Kjaer che Malick Thiaw rimangano in forma. Pioli, poi, può sempre contare sul giovane Jan-Carlo Simic, al momento tornato in Primavera, ma che si è dimostrato un'ottima e sicura soluzione quando chiamato in causa.