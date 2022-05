Kessie: "È il mio ultimo mese di contratto. Sono stati 5 anni molto importanti: felice per la città"

MilanNews.it

Al termine della gara contro il Sassuolo che ha consegnato il diciannovesimom Scudetto al Milan, Franck Kessie ha confermato che non rinnoverà il contratto con i rossoneri ai microfoni di Canal + Sport Africa. Queste le parole del centrocampista ivoriano: "Sono sensazioni veramente forti. Sono stati cinque anni molto importanti dove ho sposato un progetto. Sono molto felice per la città, per la società, per i miei compagni, per l’allenatore, per me e per tutta la mia famiglia. È il mio ultimo mese di contratto qui, ma in questi cinque anni siamo riusciti a tornare in Champions League e a vincere lo scudetto. Ho fatto quello per il quale mi avevano comprato e penso che non ci sia modo migliore per salutarsi"