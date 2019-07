Kessie e un futuro che resta incerto: da giocatore più utilizzato nelle ultime due stagioni a possibile sacrificato per fare cassa

Dopo aver partecipato alla Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio, Franck Kessie si sta godendo un po' di vacanze prima di ritornare a Milanello: il centrocampista rossonero dovrebbero unirsi al gruppo rossonero tra il 5 e il 10 agosto, ma al momento non c'è la certezza che il giocatore faccia parte della rosa di Giampaolo per la prossima stagione. In mezzo al campo, sono già arrivati Krunic e Bennacer e non è escluso che da qui al 2 settembre il Milan non faccia nuovi acquisti in quella zona di campo.

FARE CASSA - Kessie veste la maglia rossonera da due stagioni, nelle quali è stato il giocatore milanista più utilizzato. Nessuno ha accumulato più minuti di lui nelle ultime due annate, ma nonostante ciò il suo futuro resta molto incerto: da più parti, infatti, si vocifera che l'ivoriano possa essere sacrificato dal club di via Aldo Rossi per fare cassa e finanziare così altri colpi in entrata. In fondo, all'ex Atalanta non mancano gli estimatori, soprattutto in Premier League, un campionato che si adatterebbe perfettamente alla sua caratteristiche tecniche e fisiche.

DECIDE GIAMPAOLO - Prima di prendere qualsiasi decisione, però, la dirigenza rossonera vuole aspettare il parere di Giampaolo che lo valuterà in allenamento non appena Franck tornerà dalle vacanze: l'ivoriano deve infatti dimostrare di poter essere utile anche in un centrocampo tecnico come quello che ha in testa il neo allenatore milanista. Per ora Kessie si gode le vacanze, in attesa di tornare a Milanello e capire quale sarà il suo futuro.