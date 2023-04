Krunic? No, Bennacer! Perché il nuovo 'falso' trequartista del Milan può funzionare

L'idea tattica ha decisamente funzionato:si sono dimostrati - come già nelle due occasioni contro il Tottenham - due ottimi frangiflutti davanti alla difesa, aiutati dal posizionamento proprio di. L'algerino ha seguito praticamente a uomo Lobotka, non permettendogli di respirare, e ha usato la sua qualità per far male anche in posizione un po' più avanzata; da un suo cross da sinistra, infatti, è nata la rete dello 0-2 firmata da Brahim Diaz ed è stato sempre lui, con una bella incursione, a servire l'assist per Giroud poi non tramutato in gol per centimetri a inizio ripresa.Premettendo che Stefano Pioli è un allenatore che studia sempre ottimamente gli avversari dal punto di vista tattico e non si farà problemi a cambiare nuovamente schema e uomini in caso di necessità, l'idea Bennacer falso trequartista con Krunic in mediana può, in generale, funzionare. L'algerino è e resta un mediano, quindii registi avversari e dicon le sue corte leve in posizione pericolosa, e ha la qualità tecnica per essere un pericolo quando è sui 30 metri, mantenendo quellache - soprattutto a inizio stagione con l'acquisto di De Ketelaere - Pioli chiedeva di inserire nella sua formazione e nel suo gioco. Altro dettaglio utile: Bennacer è uno dei pochi della squadra che ha une, da trequartista, potrebbe avere più occasioni per dimostrarlo.