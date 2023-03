Krunic, un ricambio di qualità: la preziosità di Rade

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Gli impegni delle nazionali ci hanno fatto arrivare notizie più o meno positive, tra prestazioni e infortuni dei tesserati del Milan. In particolare, Rade Krunic si è messo in mostra con la doppietta realizzata contro l’Islanda nella vittoria per 3-0 della sua Bosnia. Un giocatore simbolo dei classici “soldatini”, i dodicesimi uomini che fanno le fortune dei propri allenatori partendo dalla panchina e che contro gli islandesi si è tolto una piccola grande soddisfazione.

UN RICAMBIO DI QUALITÀ

La qualità di Krunic non è in discussione: chi lo conosceva da prima che arrivasse al Milan si ricorda un giocatore dai piedi educati, capace di svariare sul terreno di gioco e di farsi sentire nell’ultimo terzo di campo. Eppure, forse perché Krunic non ha un nome roboante e mediatico, spesso viene utilizzato dai più come esempio nella lista dei nomi di giocatori giudicati non da Milan. C’è un errore, però: Rade Krunic è proprio un giocatore da Milan. Uno di quelli che non si prendono la scena, uno di quelli che magari non è titolare inamovibile, ma che inserito nel gruppo, il suo contributo lo offre sempre. Ecco: la dimensione del bosniaco probabilmente è questa. Con un Diavolo che ci si aspetta faccia un ulteriore salto di qualità a livello tecnico e qualitativo, sicuramente qualcuno dei giocatori attuali sarà ceduto e qualcun altro vedrà meno il campo. Nel secondo gruppo può rientrarci benissimo Krunic, giocatore fondamentale per il Milan scudettato e per quello che è arrivato ai quarti di finale di Champions League, anche se oggettivamente esistono giocatori più dotati di lui.