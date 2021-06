L'abbraccio all'idolo Maldini, gli auguri e i capelli rossoneri: è un Theo Hernandez versione milanista

Era il 10 ottobre 2020 e Theo Hernandez, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, aveva promesso ai tifosi rossoneri che in caso di qualificazione in Champions League si sarebbe tinto i capelli di color rossonero. Il Milan, dopo una stagione interminabile, è arrivato in Champions League dopo oltre sette anni e Theo ha mantenuto la promessa, pubblicando su Instagram una foto del suo nuovo look, scrivendo "Le promesse vanno rispettate", accompagnando la frase da due cuori, uno rosso e uno nero.

PUNTO FERMO - Se il Milan ha potuto festeggiare a Bergamo la qualificazione in Champions - con una netta vittoria per 2-0 -, il merito è anche di Theo Hernandez. Il laterale mancino è stato uno dei protagonisti di questa stagione, oltre ad essere un punto fermo nell'XI di mister Stefano Pioli. Le statistiche parlano chiaro: otto gol, di cui sette in campionato, sette assist e quarantacinque partite stagionali. Numeri impressionanti per un terzino, che continua a dimostrare di essere un giocatore di livello. E anche in questo caso la società rossonera non ha sbagliato, mettendo Theo al centro del progetto e considerandolo intoccabile.

E IL FUTURO... - sarà rossonero. Prima l'abbraccio e gli auguri di compleanno a Paolo Maldini - suo idolo -, poi la tinta rossonera ai capelli. Gesti che sicuramente non passano inosservati agli occhi dei tifosi rossoneri. In casa Milan c'è grande fiducia in Theo Hernandez, che in questi due anni ha dimostrato di essere, attraverso gol pesanti, prestazioni di livello e parole al miele, una parte fondamentale di questa squadra, sia per la crescita personale, sia per la crescita del club.