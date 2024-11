L'uomo del momento in casa Milan ha il telefono che squilla di continuo

L'uomo del momento in casa Milan non è Rafael Leao. O meglio: Leao c'è sempre e di Leao se ne parla sempre, ma c'è qualcun altro che si sta prendendo sempre più spesso gli onori della cronaca. Si tratta di Tijjani Reijnders, centrocampista olandese che, dopo una prima stagione di buon livello in rossonero, è definitivamente sbocciato in quella attuale.

Telefono

Il gol al Real Madrid, dopo la doppietta segnata al Bruges e prima dell'assist perla di Cagliari, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di Reijnders. E gli ha reso la vita sicuramente 'più complicata': "Dopo il gol contro il Real Madrid - ha rivelato l'olandese - il mio telefono squillava senza sosta. Dopo la partita, ho ricevuto messaggi da molti amici e familiari. Non devi lasciarti prendere troppo, rischi di esaltarti troppo: non è questa la mia intenzione. Al Milan sto molto bene, tocca a me continuare così. A Milano posso ancora passeggiare tranquillamente o pranzare da qualche parte (ride, ndr)”.

Mercato e rinnovo

Sicuramente il telefono di Reijnders continuerà a squillare. Non per chiamate e messaggi di amici e parenti, però. Sul centrocampista classe 1998, infatti, c'è forte l'interesse di Manchester City e Real Madrid. Ma è anche forte, come dichiarato dallo stesso ragazzo, la voglia di restare al Milan. Non è un mistero, d'altronde, che Reijnders sia in trattativa con il Milan per il rinnovo di contratto. Le parti sembrano essere sempre più vicine: si tratta, con tanta fiducia e tanto ottimismo, per un prolungamento fino al 2030 a più di quattro milioni di euro a stagione.