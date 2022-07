La crescita fisica, caratteriale e tecnica di Leao. E ora il rinnovo con il Milan

MilanNews.it

Rafael Leao, che è stato il grande trascinatore del Milan verso il 19° scudetto, è atteso ora da un compito ancora più difficile, cioè confermarsi agli altissimi livelli messi in mostra nell'ultima stagione. La crescita esponenziale del portoghese è sotto gli occhi di tutti: rispetto a quando è arrivato in rossonero nell'estate 2019, l'attaccante milanista è infatti cambiato tanto sotto tutti i punti di vista, da quello fisico a quello caratteriale e ovviamente a quello tecnico.

CHE CRESCITA - Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, la massa muscolare di Leao è aumentata di anno in anno e ora il suo fisico è molto più strutturato. La velocità è sempre stato il suo punto di forza, ma ora anche fisicamente sa resistere ai contrasti contro giocatori più grossi di lui. Oltre al fisico, anche la sua testa e il suo carattere sono cambiati parecchio: Rafa non è più il giocatore "svogliato" del passato, ma è diventato un giocatore decisivo e che in campo incide come non mai. E il merito di questa sua crescita è anche di Zlatan Ibrahimovic che da quando è tornato ha preso Leao sotto la sua ala.

LEADER TECNICO - Ora il portoghese è diventato il leader tecnico del Milan e per questo in via Aldo Rossi sono da tempo al lavoro con il suo agente per trovare un accordo per il rinnovo del suo contratto che è in scadenza nel 2024. Al momento i dirigenti rossoneri sono concentrati sul mercato estivo, ma non appena terminerà la priorità sarà proprio il prolungamento di Rafael Leao.