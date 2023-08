Le formazioni ufficiali di Milan-Trento: Chukwueze e Musah titolari, out Okafor

vedi letture

Si riportano di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Trento, amichevole con calcio d'inizio alle 18:00 sul ribassato di Milanello:

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Kjaer, Simic, Bartesaghi; Musah, Adli, Pobega; Chukwueze, Colombo, Romero. A disposizione: Mirante, Nava; Nsiala, Jimenez, Paloschi; Eletu, Zeroli; Cuenca, Camarda, Chaka. Allenatore: Pioli

TRENTO (4-3-3): Russo; Frosinini, Fabbri, Ferri, Trainotti, Fabbri; Rada, Sangalli, Attys; Di Cosmo, Petrovic, Pasquato. A disposizione: Di Giorgio, Semprini, Vitturini, Vaglica, Ercolani, Garcia, Galazzini; Anastasia, Sipos, Terrani, Brevi, Garcia. Allenatore: Bruno Tedino.

L'amichevole non sarà visibile in diretta televisiva o in streaming. La redazione di MilanNews.it aggiornerà il risultato finale con il tabellino.