Leader silenzioso e anima del centrocampo: il Milan ritrova (finalmente) il vero Fofana

Bellissimo Milan ieri sera contro l'Udinese, e vittoria netta in un campo storicamente maledetto per i rossoneri. Bisogna dirlo, era davvero tanto che non assistevamo a una partita dominata in cui la vittoria non è mai stata in discussione. Se il Milan di Conceiçao si è distinto nelle sue vittorie per la costante delle rimonte, qui i rossoneri si sono presi la partita da subito. Approccio feroce e difesa compatta. Esaltate le fasce laterali dove si è rivisto il Theo dei bei tempi e la difesa non ha concesso praticamente nulla. Il 3-4-3 varato per la prima volta è promosso sotto ogni punto di vista. Molto bene anche Youssouf Fofana, tornato a brillare dopo un periodo di normale e umana stanchezza. Nella vittoria dei rossoneri a Udine, c'è soprattutto l'impatto positivo del francese.

Si rivede Fofana! Palla recuperata su Lucca e asisst a Leao

Sì. Il vantaggio del Milan ha avuto il grande merito dell'ex Monaco, bravissimo a ringhiare su Lucca, scippandogli la sfera e servendo a Leao un pallone dal limite dell'area scaraventato in rete per il vantaggio rossonero. A parte questo, il centrocampista francese del Milan ha saputo giocare una grande gara. Corsa, qualità, intelligenza. Tutte caratteristiche a cui eravamo abituati fino a dicembre, prima del normale ed umano crollo fisico visto che lui, insieme a Pulisic e Reijnders sono stati i giocatori più impiegati in questa stagione. Grazie all'assist messo a segno contro l'Udinese, Fofana sale così a quota 8 in stagione (e un gol).