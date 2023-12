live mn - Atalanta-Milan (3-2): la Dea spegne il Milan, KO pesantissimo a Bergamo

L'Atalanta batte il Milan all'ultimo respiro, decide un gol di Muriel. Quarta sconfitta in campionato per la squadra di Stefano Pioli, questa volta pesantissima anche per mantenere il ritmo di Juventus e Inter, ora sempre più distanti. Una prestazione negativa per i rossoneri, che hanno bisogno assolutamente di una svolta. Non possano bastare due vittoria con Fiorentina e Frosinone, servite solo a nascondere tanta polvere sotto al tappeto. Squadra irriconoscente per atteggiamento e tattica.

99' Finisce qui. Atalanta-Milan 3-2.

98' Cambio nell'Atalanta: fuori Ruggeri, dentro Holm.

95' Gol dell'Atalanta. Palla di Miranchuk per Muriel in area di rigore, colpo di tacco ad anticipare Maignan e palla che entra in porta. 3-2.

93' Doppo giallo e rosso per Calabria.

92' Cartellino giallo anche per Bennacer.

90' Sette minuti di recupero.

88' Cartellino giallo per Jovic.

87' Cambio nel Milan: fuori Reijnders, dentro Adli.

85' Cambio nell'Atalanta: fuori Pasalic, dentro Adopo.

84' Ci prova Pulisic da buona posizione, conclusione alle stelle.

82' Doppio cambio nell'Atalanta: fuori De Ketelaere e Lookman, dentro Miranchuk e Muriel.

81' Giallo per Calabria

80' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Cross basso di Pulisic dalla sinistra e Jovic deve solo appooggiare in porta! 2-2!

78' Ci prova Pulisic dal limite, Musso para.

76' Maignan senza senso! Doppio intervento super prima su Scalvini e poi su Lookman, salvando un gol già fatto. Mike fenomenale!

72' Cambio per il Milan: fuori Loftus-Cheek, dentro Jovic.

71' Giallo anche per Ederson che ferma Theo in ripartenza.

70' Giallo per Reijnders.

67' Corner Atalanta, colpo di testa di Ederson ma la difesa rossonera riesce a respingere.

63' Milan totalmente in balia dell'Atalanta. Ripresa orrenda della squadra di Pioli.

58' Cambio nel Milan: fuori Chukwueze, dentro Bennacer.

57' Altro errore di De Ketelaere davanti a Maignan. Rossoneri che ora rischiano.

54' Gol dell'Atalanta. Altro buco della difesa rossonera che lascia tutto solo De Ketelaere sulla sinistra libero di merrere in mezzo, Theo si perde Lookman che a porta vuota non sbaglia. 2-1.

52' Sullo sviluppo dell'angolo, Scalvini gira di testa ma questa volta non trova la porta.

51' Altra chance per l'Atalanta con Scalvini che scarica un destro da fuori area, Maignan la tocca con le dita e manda in corner.

49' Occasione anche per l'Atalanta con Pasalic. Deviazione e corner.

47' OCCASIONE MILAN! Accelerazione di Loftus-Cheek sulla destra, cross in mezzo per Giroud che tutto solo mette fuori.

45' Si riparte!

Non di certo positivi i primi quarantacinque minuti per il Milan, che fa tanta fatica a creare e a difendere sulle posizioni dell'Atalanta in mezzo al campo. Al gol di Lookman, su deviazione decisiva di Tomori, risponde Olivier Giroud di testa su corner, segnando la sua prima marcatura contro la squadra di Gasperini da quando gioca al Milan.

47' Fine primo tempo.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!! GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! Corner di Florenzi, Girodu svetta di testa e segna la rete dell'1-1!

45' Due minuti di recupero.

43' Mancino di Theo Hernandez da lontano, conclusione larga.

38' Gol dell'Atalanta. Disattenzione difensiva del Milan su rimessa laterale, Lookman supera Theo in area, destro debole ma deviato da Tomori che modifica la traiettoria del pallone ed entra in porta.

34' Troppo semplice per l'Atalanta arrivare nell'area di rigore del Milan. Zappacosta cerca Lookman in area, bravo Tomori a chiudere.

29' Destro di Reijnders da lontanissimo, conclusione alta.

27' Altro errore di De Ketelaere a tu per tu con Maignan. La Penna, poi, ferma tutto per un fallo su Theo Hernandez.

25' OCCASIONE MILAN! Corner per il Milan, Florenzi trova Tomori che calcia di prima intenzione ma una deviazione di Ederson salva tutto.

20' Partita molto equliibrata fin qui. 0-0 dopo venti minuti.

17' Lancio di Maignan per lo scatto di Chukwueze, assist totalmente sbagliato.

13' Continua a ragionare palla a terra la squadra di Stefano Pioli. Spazi chiusi.

10' Rossoneri che girano palla nella propria metà campo.

8' Occasione Atalanta. De Ketelaere grazia da 0 metri il Milan. Cross di Ruggeri, sponda di Lookman per il belga che davanti a Maignan la spara fuori dallo stadio.

4' OCCASIONE MILAN! Scambio tra Pulisic e Giroud in area, l'americano va al cross, Ruggeri respinge male sul Olivier che calcia a botta sicura ma De Roon salva tutto. Sulla respinta arriva ancora Theo: conclusione al volo deviata e corner.

2' Corner Atalanta, il Milan respinge, i nerazzurri ci riprovano con De Ketelaere ma Maignan para.

1' Si parte!

Il Milan alle 18 scenderà in campo a Bergamo contro l'Atalanta, match valido per la quindicesima giornata di Serie A. Il Diavolo non può permettersi di perdere altro terreno in campionato: la Juventus ha già vinto ieri contro il Napoli e l'Inter sfiderà questa sera a San Siro l'Udinese. Il Milan si gioca molto del suo futuro nei prossimi quattro giorni: oggi in campionato, mercoledì in Champions. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Scalvini, Djimsiti; Ruggeri, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Koopemeiners; Lookman, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Holm, Muriel, Zortea, Adopo, Bonfanti, Mendicino, Del Lungo, Colombo, Manzoni, Miranchuk, Cisse.

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria; Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders, Chukwueze, Giroud, Pulisic. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Krunic, Bennacer, Pobega, Adli, Chaka Traore, Romero, Jovic.