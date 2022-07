LIVE MN - Colonia-Milan (1-2): OliGol, doppietta decisiva. Primo test positivo

Dopo novantaminuti pieni di emozioni, il Milan porta a casa la prima amichevole estiva del pre-campionato, valida per la Telekom Cup. Una gara che a senso unico nel primo tempo, mentre nella ripresa i cambi effettuati da mister Pioli, che ha inserito diversi Primavera, danno un po' più di coraggio al Colonia. Ancora una volta decisivo Olivier Giroud, autore di una doppietta fantastica. Un test importante per i rossoneri, che iniziano questo cammino verso il campionato con il piede giusto.

90' Finisce qui. 2-1 per il Milan.

86' Gol del Colonia. Su sviluppo di un corner, Hector, dopo la traversa di un compagno, calcia al volo e trova la rete del 2-1.

81' Doppio cambio nel Milan: dentro Robotti e Bertesaghi, fuori Pobega e Ballo-Toure.

79' Giro palla del MIlan, con il match che volge verso la conclusione

75' Cambio nel Milan: fuori Bakayoko, dentro Brescianini.

72' Adli lancia Ballo-Toure, cross per Chaka Traore ma la difesa del Colonia ferma tutto.

65' Si ferma il gioco per il cooling break.

61' Prime rotazioni tra i rossoneri: dentro Coubis, Michelis, Maldini, Chaka Traore e Roback, fuori Florenzi, Kalulu, Giroud, Rebic e Messias

60' Altro corner in favore del Colonia: grande lavoro di Florenzi che guadagna una rimessa laterale.

57' Grande azione del Milan: Messias trova Rebic al limite dell'area, assist di prima intenzione per Adli che finta il tiro, rientra sul mancino e poi conclude addosso al difensore.

54' Sbavatura in fase di impostazione di Kalulu, bravo poi ad infastidire l'attaccante prima del tiro.

50' Buon inizio della squadra di casa, che continua a buttare palloni al centro dell'area rossonera.

47' Corner per il Colonia: Hubers di testa mette fuori.

45' Inizia il secondo tempo. Cambio nel Milan: fuori Brahim Diaz e Tatarusanu, dentro Adli e Mirante.

Terminano i primi quarantacinque minuti con i rossoneri che si trovano in vantaggio contro il Colonia per due reti a zero. I Campioni d'Italia hanno chiuso la loro stagione con il grandissimo primo tempo contro il Sassuolo e riaprono quella nuova con un ottimo primo tempo contro il Colonia. Ma cosa hanno in comune queste prime due metà di gara? Olivier Giroud, che ha messo il timbro sul tabellino per ben due volte: prima dopo un'azione stupenda portata avanti da Rebic, poi con un tiro a giro da dentro l'area.

45' Fine primo tempo.

42' Ancora Milan! Messias trova Giroud sulla destra, tiro-cross per Rebic ma la palla viene deviata in corner.

39' Milan vicinissimo al tris: Gabbia anticipa Modeste, palla che arriva a Rebic che serve subito Giroud in profondità. Il francese, che aveva lo specchio della porta libero, si fa prendere dall'altruismo e prova a regalare la rete del 3-0 a Rebic, ma la difesa del Colonia chiude tutto.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ALTRO GOL FANTASTICOOOOOOOO! Ripartenza del Milan con Brahim Diaz, palla per Giroud che stoppa, calcia di prima intenzione e realizza un gol fantastico, anche con una piccola deviazione.

33' Corner per il Colonia: Tatarusanu fa sua la sfera.

30' Molti errori a centrocampo da parte di entrambe le squadre.

26' Cambio per il Colonia: Ljubicic costretto ad uscire dopo un problema alla testa, al suo posto entra Schindler.

25' Tatarusanu, che parata! Destro secco di Kainz sul primo palo e molto reattivo il portiere rumeno che riesce a deviare la conclusione.

21' Riprende il gioco che si stoppa pochi istanti dopo per il cooling break.

20' Brutto fallo su Ballo-Toure che rimane a terra fuori dal campo. Gioco fermo.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOLL! CHE GOOOOOOOOOOOOOOOL! Fa tutto Rebic: recupera palla sulla propria trequarti, allarga per Messias che ritrova il croato per vie centrali, colpo di tacco a trovare Giroud che fa una giocata bellissima: scavetto sul portiere, stop e rete a porta spalancata.

14' Movimento di Rebic da sinistra verso destra a liberare lo spazio per Brahim Diaz, palla che arriva allo spagnolo al limite dell'area e conclusione alle stelle.

12' Altro giro dalla bandierina per il Colonia: Tatarusanu respinge con i pugni, palla che torna ancora in area sui piedi di Modestre che prova a concludere ma trova una deviazione. Altro corner per il Colonia.

11' Primo calcio d'angolo per il Milan, allontana il Colonia.

8' Corner per il Colonia, la difesa rossonera è attenta a allontana la minaccia.

4' Ancora Colonia! Kainz trova Modeste in area di rigore che anticipa Tatarusanu, ma la conclusione termina fuori.

3' Prima occasione per il Milan! Mancino di Giroud dalla lunga distanza che termina fuori di poco

2' Cross dalla destra di Adamyan per la testa di Modeste, ma la conclusione si spegne alta sopra la traversa.

0' Si parte! Primo possesso per i Campioni d'Italia!

Ci siamo quasi, le due squadre sono appena entrate in campo: il Milan giocherà con la nuova maglia scudettata e pantaloncini nero, mentre il Colonia avrà la consueta divisa biancorossa.

I Campioni d'Italia sono tornati! Dopo il diciannovesimo scudetto vinto il 22 maggio e la grande, grandissima festa di tutti i tifosi rossoneri nel mondo, i ragazzi di Mister Pioli tornano sul campo. Con l'inizio della nuova stagione, iniziano anche le prime sfide amichevoli pre-campionato: quest'oggi i rossoneri, in occasione dell'undicesima edizione della Telekom Cup, sfideranno il Colonia alle 19, squadra che si qualificata in Conference League nell'ultima stagione di Bundesliga. Rimanete con noi e il nostro live testuale per non perdervi nessuna emozione di questa prima amichevole!

Formazioni ufficiali:

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Schmitz, Hübers, Chabot, Pedersen; Ljubičić, Skhiri; Adamyan, Uth, Kainz; Modeste. A disp.: Horn; Arrey-Mbi, Martel, Hector, Kilian, Schindler, Ehizibue, Lemperle, Thielmann, Dietz, Maina, Schwirten, Olesen. All.: Baumgart.

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré; Bakayoko, Pobega; Messias, Díaz, Rebić; Giroud. A disp.: Mirante; Bartesaghi, Coubis, Stanga, Michelis; Adli, Brescianini, Gala, Robotti, Traorè; Maldini, Roback. All.: Pioli.