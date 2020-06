LIVE MN - Coppa Italia, Juventus-Milan (0-0) - Bianconeri in finale

Finisce 0-0 allo Stadium, risultato che premia la Juventus in virtù dell'1-1 ottenuto all'andata. Alla fine, gli errori arbitrali del match di andata pesano eccome. Dopo una prima mezzora in apnea, con Ronaldo che sbaglia un rigore e Rebic che si fa cacciare per un fallaccio su Danilo, i rossoneri se la cavano piuttosto bene, contenendo senza tanti affanni la Juve, che non riesce a sfruttare la superiorità numerica. Il Milan ha due buone occasioni nella ripresa, con Calhanoglu e Kjaer, ma in attacco combina ben poco per pensare di poter passare il turno. Ma era dura, considerate le assenze. L'espulsione di Rebic, poi, ha reso quasi nulle le speranze. Adesso resta solo il campionato.

95' Fischio finale: Juventus-Milan 0-0, bianconeri in finale.

94' Bella conclusione di Alex Sandro, che mette in difficoltà Donnarumma.

92' Tentativo di Cuadrado, che controlla e calcia dal limite: pallone alto sopra la traversa.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

88' Ultimi cambi per il Milan: in campo Laxalt e Saelemaekes, escono Calabria e Conti.

86' Sostituzione per la Juventus: Cuadrado prende il posto di Danilo.

82' Doppio cambio per il Milan: entrano Krunic e Colombo, escono Kessié e Paquetà.

81' Corner per la Juve: pallone dentro, tiro sporco di Rabiot e devizione di Donnarumma, che la alza sopra la traversa.

80' Spunto di Dybala: sinistro a giro dal limite e ottima risposta di Donnarumma, che si rifugia in angolo.

79' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Kjaer e pallone che esce di un soffio. Che occasione!

76' Tentativo dalla distanza di Calhanoglu, ma la sua conclusione è troppo debole per impensierire Buffon.

75' Ammonizione per Khedira, che entra in modo scomposto su Leao.

72' Il Milan ci prova con Paquetà: conclusione dalla distanza, deviazione e pallone facile tra i guantoni di Buffon.

71' Nuovo corner per i bianconeri: pallone in mezzo e colpo di testa sul fondo di De Ligt.

70' Altro calcio d'angolo per la Juve: cross in area, Calabria allontana la minaccia.

65' Corner per la Juventus: pallone dentro e altro fallo di Bonucci in area rossonera.

63' Tre per la Juve: Rabiot, Khedira e Bernardeschi prendono il posto di Pjanic, Matuidi e Douglas Costa.

61' Calcio d'angolo per la Juve: cross in area, Donnarumma respinge con i pugni.

58' Ancora un tiro dalla bandierina per la Juventus: pallone in mezzo e fallo in attacco di Bonucci.

55' Corner per la Juve: cross in area e colpo di testa di Bonucci, poi Calhanoglu pulisce l'area.

54' Calcio d'angolo per la Juventus: pallone dentro, Paquetà spazza via.

52' Cambio per il Milan: Leao prende il posto di Bonaventura.

49' Dall'altra parte: Dybala ci prova con il sinistro a giro, ma la sua conclusione finisce ampiamente a lato.

48' Palla-gol per il Milan! Bonaventura si sgancia sulla destra e mette in mezzo per Calhanoglu, che anticipa tutti ma di testa non trova la porta.

45' Tutto pronto. Fischio di Orsato: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi.

Primo tempo sostanzialmente a senso unico ma risultato ancora fermo sullo 0-0. La Juve prende subito in mano le redini del match, mettendo a nudo tutti i limiti del Milan, che parte col freno a mano tirato lasciando palla e campo agli avversari. Cristiano Ronaldo ha la grande chance per portare avanti i suoi, ma sbaglia dal dischetto. Pochi secondi dopo, però, ci pensa Rebic a combinare la frittata: fallaccio su Danilo e rosso diretto. In dieci uomini sarà dura, durissima. Anche perché i bianconeri sembrano averne di più.

48' Fine primo tempo.

46' Corner per la Juventus: cross in area, girata di Bonucci e pallone sul fondo.

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.

43' Cartellino giallo per Pjanic.

41' Punizione dalla trequarti per il Milan: cross in area per Romagnoli, che non ci arriva di un soffio. Era una buona occasione.

39' Contropiede della Juventus che va al tiro con Ronaldo: sinistro a giro dal limite e parata facile di Donnarumma.

37' Il Milan prova ad alleggerire la pressione della Juventus facendo possesso palla.

31' Juventus vicina al gol con Matuidi, che calcia a botta sicura dal cuore dell'area rossonera ma Donnarumma è bravo a respingere.

28' Sempre e solo Juve. Alex Sandro sfonda sulla sinistra e mette in mezzo per Ronaldo, che gira di prima intenzione ma spara alto.

26' La Juventus ci prova fuori con Douglas Costa, ma la sua conclusione col mancino finisce alto sopra la traversa.

24' Il Milan batte un colpo con Conti dopo quasi mezzora di gioco: tiro al volo e pallone fuori.

23' Ancora Juve. Ronaldo entra in area e calcia con il destro: pallone ampiamente sul fondo.

20' Ora il Milan ha davanti una vera e propria montagna da scalare.

17' Cartellino rosso per Rebic, che commette un brutto fallo su Danilo.

16' ERRORE DI RONALDO DAL DISCHETTO! CR7 calcia ma colpisce il palo alla destra di Donnarumma.

15' Rigore per la Juventus: Orsato va al monitor per valutare un tocco di braccio di Conti in area e assegna il penalty.

14' Corner per la Juventus: pallone in area, Ronaldo controlla e calcia ma non trova la porta. Rossoneri in grande difficoltà.

11' Il Milan fatica a imporre il proprio gioco. I rossoneri non riescono a uscire dalla propria metà campo.

9' Juve aggressiva, Milan decisamente più statico.

6' Calcio d'angolo per la Juventus: cross in mezzo, colpo di testa di De Ligt e pallone alto sopra la traversa.

5' Punizione dal limite per la Juve: sinistro di Dybala e devizione in corner.

4' Milan in difficoltà in questo avvio di partita. La Juve si riversa in attacco.

2' Juve a un passo dal gol. Alex Sandro si scatena sulla sinistra e serve al centro Douglas Costa, che ha tutto il tempo per mirare e calciare col mancino ma non inquadra la porta.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Orsato: si comincia! Primo pallone del match per la Juventus.

- Prima del fischio d'inizio, un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Coronavirus.

- Le due squadre - prima gli ospiti, poi i bianconeri - fanno il loro ingresso sul terreno di gioco in uno Stadium ovviamente vuoto.

Dopo un lungo stop forzato, si ritorna a giocare. Amici di MilanNews.it, benvenuti all'Allianz Stadium di Torino dove tra pochi minuti Juventus e Milan scenderanno in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Si riparte dall'1-1 di San Siro, risultato che, al momento, premia la squadra di Sarri. Strada in salita, dunque, per i rossoneri, che dovranno fare a meno di giocatori importanti come Theo Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic. Ricordiamo che, al termine dei novanta minuti di oggi, se il risultato complessivo delle due gare dovesse essere in equilibrio (quindi un altro 1-1 dopo quello dell'andata), non si andrà ai tempi supplementari ma direttamente ai calci di rigore.

LE FORMAZIONI:

JUVENTUS: Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Khedira, Rabiot, Muratore, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zamacchia. All.: Sarri

MILAN: G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Bennacer, Kessié; Paquetà, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic. A disp.: Begovic, A. Donnarumma, Gabbia, Duarte, Krunic, Laxalt, Biglia, Brescianini, Saelamaekers, Leao, Colombo, Olzer. All.: Pioli