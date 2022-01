LIVE MN - Coppa Italia, Milan-Genoa (0-1) - Fine primo tempo

Milan sotto 1-0 dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. Decide, fin qui, il gol di Ostigard, che al 17esimo sorprende tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo e batte Maignan. Rossoneri praticamente non pervenuti: i padroni di casa si rendono pericolosi in avvio con Krunic, che scheggia la traversa su azione di corner, poi spariscono dal campo lasciando il pallino del gioco agli avversari, che sfiorano il raddoppio con Portanova. Insomma, un brutto, bruttissimo Milan, che perde anche Tomori per infortunio.

47' Fine primo tempo.

46' Calcio d'angolo per il Milan: cross in area, tocco di Rebic e pallone sul fondo.

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.

44' Punizione dalla sinistra per il Genoa: Melegoni calcia direttamente in porta, nessun problema per Maignan.

42' Ammonizione per Tonali.

41' Genoa a un passo dal gol con Portanova, che non inquadra la porta a pochi passi da Maignan.

36' Cartellino giallo per Badelj.

34' Milan senza idee. I rossoneri non riescono a impensierire il Genoa.

29' Il Milan ci prova con Tonali, ma la sua conclusione dal limite finisce ampiamente sul fondo. Brutto Milan fin qui.

26' Altro corner per il Genoa: pallone dentro, Maignan esce male ma Yeboah non ne approfitta.

25' Angolo per il Genoa: traversone in area e fallo in attacco. Punizione per il Milan.

23' Brutte notizie per il Milan. Tomori non ce la fa: al suo posto entra Florenzi.

21' Il difensore inglese rientra in campo ma zoppica vistosamente.

19' Problemi per Tomori, che si tocca il ginocchio.

17' GOL DEL GENOA! Calcio d'angolo per gli ospiti: pallone in mezzo e colpo di testa vincente di Ostigard.

16' Azione personale di Vanheusden, che avanza e calcia: Maignan si distende e riesce a deviare.

12' Rebic lavora un bel pallone sulla sinistra e mette in mezzo, Messias sbuca sul secondo palo ma impatta male.

9' Siamo ancora in una fase di studio.

4' Altro corner per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Krunic e pallone che scheggia la traversa.

3' Calcio d'angolo per il Milan: pallone fuori per Theo, che calcia al volo ma viene murato.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Aureliano: si comincia! Primo pallone del match per il Genoa.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, completo grigio per il Genoa.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al San Siro. I rossoneri di Pioli affrontano il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Maldini, Rebic; Giroud. A disp.: Mirante, Nava; Florenzi, Stanga; Bakayoko, Díaz, Saelemaekers; Leao, Roback. All.: Pioli.

GENOA (4-3-1-2): Semper; Hefti, Vanheusden, Ostigard, Vásquez; Portanova, Badelj, Melegoni; Ekuban; Caicedo, Yeboah. A disp.: Marchetti, Sirigu; Bani, Masiello; Cassata, Galdames, Ghiglione, Sturaro, Touré; Buksa, Destro, Pandev. All.: Shevchenko.