LIVE MN - Coronavirus, decise le date di Serie A e Coppa Italia. Il bollettino nazionale

20.00 - La Serie A riparte, ma il 20 giugno. Dopo l’incontro col premier Conte il ministro Vincenzo Spadafora ha infatti annunciato che il massimo campionato ripartirà appunto da sabato 20 giugno, mentre la Coppa Italia, auspicabilmente, inizierà il 13. Queste le parole del ministro raccolte dall'inviato di TMW: "È stata una riunione molto utile con tutte le componenti della FIGC: come abbiamo detto sin dal primo momento il calcio sarebbe ripartito con le condizioni di sicurezza e con l'ok di CTS ai vari controlli. L'Italia sta ripartendo ed è giusto che lo faccia anche il calcio, il CTS ha confermato la necessità imprescindibile della quarantena fiduciaria nel caso in cui un calciatore dovesse risultare positivo, eventualità che non ci auguriamo. Il percorso dei tamponi non dovrà ledere le necessità generali di tutti i cittadini italiani, alla luce di queste considerazioni ho fatto presente alla FIGC che se dovesse riemergere l'emergenza sanitaria, il campionato dovrebbe essere nuovamente sospeso. LA FIGC ha spiegato che esiste un piano B e un piano C: playoff e playout oppure la cristallizzazione della classifica, come si dovrà fare è una decisione che spetta alla FIGC. Il campionato riprende il 20 giugno, mi sono già confrontato anche con il presidente del consiglio Conte. Spero si possa, nella settimana dal 13 al 20, completare la Coppa Italia: sarebbe una ripartenza a beneficio di tutti gli italiani essendo la competizione sul servizio pubblico. Anche oggi ho avuto contatti con Sky, mi auguro ci sia da loro un segnale di conferma, dopo le prime interlocuzioni positive, anche nell'interesse d evitare assembramenti in luoghi pubblici. Oggi è una giornata positiva, anche perché il ministro dell'Economia Gualtieri ha firmato il decreto per i 230 milioni per il bonus dei lavoratori sportivi. Si sta avverando il mio auspicio che tutto il mondo dello sport potesse ripartire contemporaneamente, smentiamo la storiella che io avessi qualche riserva sul mondo del calcio. Modifica DPCM? Potremmo, ma si potrebbe anche partire il 14. Orari? Io faccio il ministro, dovrà essere la Lega Serie A a decidere".

19.45 - Sky Sport riporta che la ripartenza della Serie A è stata decisa. Il massimo campionato italiano ricomincerà il 20 giugno, mentre la Coppa Italia riprenderà dal 13 giugno.

19.25 - (ANSA) - ROMA, 28 MAG - Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sta andando dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per decidere la data di ripartenza del campionato di calcio, che - secondo quanto emerso nella riunione con le componenti della Federcalcio dovrebbe essere il 13 o il 20 giugno. Lo apprende l'ANSA da fonti calcistiche (ANSA).

18.50- Il summit decisivo per la ripartenza della Serie A è iniziato una manciata di minuti fa e secondo quanto riportato da Sky Sport durerà al massimo un'ora, visto che intorno alle 19.30 è stato fissato il consiglio dei Ministri al quale dovrà partecipare anche Vincenzo Spadafora. Presenti al summit lo stesso ministro dello Sport, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina e le altre componenti federali.

18.05 - Come ogni giorno la Protezione Civile ha diramato il bollettino nazionale riguardante l'emergenza Coronavirus. Questi i dati odierni, con la differenza rispetto a 24 ore fa tra parentesi:

• Attualmente positivi: 47.986 (-2.980, -5,85%)

• Deceduti: 33.142 (+70, +0,2%)

• Dimessi/Guariti: 150.604 (+3.503, +2,4%)

• Ricoverati in terapia intensiva: 489 (-16, -3,2%)

• Tamponi: 3.683.144 (+75.893)

Totale casi: 231.732 (+593, +0,3%)

17.50 - Questi i dati dell'emergenza Coronavirus in Lombardia delle ultime ventiquattro ore:

Attualmente positivi: 22.913 (-1.124)

Tamponi effettuati: 713.068 (+15.507)

Totale positivi: 88.183 (+382)

Decessi: 15.974 (+20)

Terapia Intensiva: 173 (-2)

Ricoverati non in terapia intensiva: 3.470 (-156)

Guariti: 49.296 (1.486)

15.04 - Nuovo appello di Enrico Castellacci, presidente di Lamica (Libera associazione medici Italiani Calcio), in relazione alla quarantena di 14 giorni in caso di positività di un membro del gruppo squadra in vista della ripartenza della Serie A: "Le due settimane di quarantena sono tante, difficilmente ci sarà la possibilità di recupero - ha detto parlando a Radio Punto Nuovo -. Credo che, controllando la diminuzione della curva epidemiologica, si possa ridurre la quarantena da 14 a 7 giorni, controllando tutti i componenti con tamponi e test sierologici. Di questo passo si potrebbe dare una chance al campionato di concludersi". Parole che arrivano a poche ore dal secondo tampone (negativo) di un membro dello staff del Bologna sospettato di essere positivo al Covid-19. "Il sospetto positivo del Bologna ha messo paura - ha sottolineato Castellacci -. Nella malaugurata ipotesi che il collaboratore di Mihajlovic fosse risultato positivo, tutta la squadra sarebbe dovuta andare in quarantena fiduciaria, continuando però ad allenarsi. E questo è il rischio: che spunti un positivo nelle varie squadre - ha concluso -. Quando ricomincerà il campionato, se dovesse accadere una cosa del genere, avrebbe un effetto devastante".

14.14 - Quella di oggi sarà la giornata decisiva per la ripartenza della Serie A, con la videoconferenza fissata per oggi alle 18.30 tra il ministro Spadafora, che stamattina ha svolto una riunione con il CTS, e le varie componenti Federali guidate dal presidente Gravina. Se tutto andrà per il verso giusto la Serie A ripartirà il prossimo 13 giugno, magari con i recuperi, per poi proseguire ogni tre giorni. Proprio per questo, nel prossimo mese si potrebbero disputare ben sei giornate, con gli orari ancora da capire, ma sicuramente in tre orari diversi al giorno. Questo, nel dettaglio, quello che potrebbe essere il calendario:

13 giugno: recuperi 25a giornata

17 giugno: 27a giornata

20 giugno: 28a giornata

23 giugno: 29a giornata

27 giugno: 30a giornata

30 giugno: 31a giornata

13.02 - Il Corriere dello Sport parla della "guerra non totale" tra Lega e Sky per la questione dei diritti televisivi e per il pagamento dell'ultima rata da parte del broadcaster. Oltre alla Lega, però, anche i club dovrebbero presentare la propria richiesta di pagamenti: un gruppo di società, però, tra cui alcune big ad accezione di Napoli e Lazio, ha preferito restare fuori dal conflitto. Il timore è che le offerte per il prossimo triennio, senza grandi competitor all'orizzonte, possano essere al ribasso. Per le medio-piccole, però, c'è la necessità di incassare per problemi di liquidità e ieri il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha sottolineato come esista "un diritto sancito da un contratto e che non c'era necessità di attendere altre decisioni per esercitarlo".

12.23 - "Viviamo in un Paese dove il problema pandemia non è risolto, quindi credo sia normale evidenziare le criticità che vanno affrontate e risolte". In una diretta Fecebook sul sito de Il Mattino, Damiano Tommasi parla così della possibile ripartenza del campionato. "Una delle criticità maggiori che speriamo di risolvere - ha spiegato il presidente dell'AIC - è la partita alle 16.30 che in Italia a giugno e luglio non è pensabile". Tommasi non nasconde anche una certa preoccupazione per la salute dei giocatori: "Oggi abbiamo atleti che dovranno fare partite ravvicinate e intense dopo un lungo periodo di inattività e quindi li dobbiamo mettere nelle condizioni migliori, anche dal punto di vista climatico. I calciatori non sono dei robot e quindi è chiaro che ci siano delle preoccupazioni, che riguardano anche il fatto che se riparte il campionato si dovrà giocare ogni tre giorni. Quando si afferma che 'dobbiamo ripartire', chi decide non è chi va in campo. È ovvio che i calciatori esprimano le loro perplessità - conclude Tommasi - il che non significa che non vogliono giocare, lo vogliono fare in una situazione normale di sicurezza. Se si dice che in panchina bisogna andare distanziati e poi in campo i calciatori si possono marcare su un calcio d'angolo ma non abbracciare dopo un gol, non è una condizione di normalità. Magari tra un mese potrebbero cambiare anche le possibilità di allenarsi, giocare e risolvere tutte le criticità".

12.00 - È il giorno tanto atteso dell'incontro tra Spadafora e le componenti del calcio italiano. A tal proposito, la Gazzetta di Parma titola: "Orari e TV nodi da sciogliere: palla al ministro". Le questioni più spinose, al momento, riguardano gli slot orari in cui disputare i match nel caldo torrido di luglio, con l'AIC già sul piede di guerra. Poi i diritti televisivi, con Spadafora che spinge per una trasmissione in chiaro almeno di "Diretta Gol". Ma su questo fronte la battaglia è ancora lunga. E ultima, ma non meno importante, la questione quarantena in caso di positività: si cercherà di abbreviarla e di non includere l'intero gruppo squadra.

11.37 - "Fate il vostro gioco", titola il Corriere della Sera nell'apertura della sezione sportiva. Non poteva esserci notizia peggiore della sospetta positività in casa Bologna alla vigilia dell’incontro tra il ministro Spadafora, la Figc, la Lega Serie A, B e C e le associazioni di calciatori, allenatori e arbitri. Se quanto capitato al Bologna fosse accaduto durante il campionato, la squadra rossoblù sarebbe dovuta finire in quarantena, saltando almeno cinque partite e, di fatto, bloccando di nuovo il torneo. La ripartenza resta appesa a un filo: la data più gettonata per il riavvio è il 13 giugno, si partirà con le quattro gare da recuperare della 25esima giornata. Il 20 giugno dovrebbe ricominciare il resto della Serie A, ovviamente a porte chiuse.

10.24 - "Il primo test di controllo effettuato sul componente del gruppo-squadra il cui ultimo esame aveva evidenziato un risultato dubbio ha dato esito negativo". Lo comunica il Bologna con una nota ufficiale. "Nelle prossime ore - riferIsce il club rossoblù - verrà effettuato un ulteriore e definitivo esame di approfondimento. In via precauzionale comunque l’allenamento di oggi sarà in forma individuale".

09.35 - C'è spazio anche per il calcio sulla prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero. "Il giorno della ripartenza ma al Bologna c'è già un caso Covid", titola il noto giornale in taglio alto. Oggi - si legge all'interno - il vertice con Spadafora per decidere quella che sarà la data per la ripresa del campionato. Si profila un anno calcistico intenso e senza soste. Intanto i rossoblù hanno un caso sospetto nello staff del tecnico.

09.23 - "La A aspetta il via libera. Sospetto positivo, Bologna fermo". È il titolo che il quotidiano La Stampa dedica al calcio nel taglio alto della sua prima pagina. Dai gol in tv agli orari: oggi - si legge all'interno - vertice con il governo, ma una sospetta positività complica i piani. In campo mezz'ora più tardi: 19:15 e 21:30. I calciatori si rifiutano di giocare alle 17:00.

09.11 - Il quotidiano Il Mattino in edicola questa mattina dedica uno spazio al calcio nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Serie A verso il via libera ma c'è già un contagiato nello staff di Mihajlovic". Oggi il vertice decisivo tra Governo, FIGC e Lega per stabilire - si legge a pagina 16 - la data della ripresa del torneo (probabile il 20 giugno). Al Bologna c'è un positivo al Coronavirus, si tratta di un collaboratore tecnico: "Se accade in campionato si ferma tutto?".

08.37 - "Un positivo nel Bologna, la A trema". Questo il titolo d'apertura del QS in edicola questa mattina sulla ripartenza del campionato italiano. "È nello staff tecnico - scrive il Quotidiano Sportivo - apprensione per la salute di Mihajlovic: rischio quarantena. Oggi il summit per la ripresa".

08.25 - Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola in prima pagina: "Facciamo tredici". Il riferimento è al vertice di oggi pomeriggio tra Spadafora, la FIGC e la Lega Calcio per fissare "la data della ripresa" del campionato. La federazione sarebbe pronta a partire il 13 giugno con le semifinali di Coppa Italia, trasmesse in chiaro, per andare incontro alle richieste del ministro. In alternativa i quattro recuperi che porterebbero le squadre tutte allo stesso numero di partite giocate. Polemiche da parte dell'AIC: "Non si può giocare prima delle 18".

08.13 - Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alle polemiche sulla ripresa del campionato. "Già persi 500 milioni. Adesso giochiamo!", titola il noto giornale sportivo riportando le dichiarazioni del presidente Gabriele Gravina. "Oggi l'incontro decisivo con il ministro per lo sport - si legge in taglio alto - avvertimento del presidente Figc".