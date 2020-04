LIVE MN - #eDerbyMilano: Inter-Milan 2-2: finisce in parità. In gol Leao e Ibra per i rossoneri

Un pareggio con un po' di amaro in bocca, quello che si concretizza nel primo #eDerbyMilano giocato su PS4 grazie al titolo "PES 2020" della Konami, partner di Inter e Milan. I rossoneri di Rafael Leao, nella penultima azione del match, hanno avuto la palla della vittoria con Ibrahimovic, che ha sfiorato il colpo del 3-2. Milan in vantaggio con Leao, che ha ben sfruttato una triangolazione con lo svedese a pochi secondi dalla fine della prima frazione di gioco. Nella ripresa, i nerazzurri ribaltano il risultato con i gol di Lukaku e Lautaro Martinez, che al 76' portava la squadra comandata da Esposito sul 2-1. Nemmeno il tempo di godersi il vantaggio che il Milan pareggia con Ibrahimovic. Pari e patta, dunque, con l'Inter che mantiene l'imbattibilità stagionle nelle stracittadine, mentre il Milan - almeno alla console - riesce a strappare un punto.

90' - finisce qua. 2-2, è pari e patta tra Inter e Milan.

88' - Ibra non trova il colpo della vittoria

86' - Cambi per entrambi: fuori Kessie, dentro Paquetà e Rebic per Leao e Saelemaekers per Castillejo. Nell'Inter fuori Esposito e Lautaro per Eriksen e Sanchez.

78' - IBRAAAAAA, SOTTO LA SUD, è subito 2-2: azione alla mano della squadra rossonera, ben finalizzata da Zlatan, sotto la Sud.

76' - INTER IN VANTAGGIO, LAUTARO: errore in uscita palla di Theo Hernandez, Lukaku trova Lautaro che mette dentro.

69' - Ottima chiusura di Donnarumma su Lukaku, con il portiere che mette in angolo prima che il belga potesse battere a rete.

64' - Inter che prova ad agire di rimessa, Milan che sta uscendo dalla sua metà campo.

60' - Palo di Leao: altra combinazione a due con Ibra, con il portoghese che non trova la rete per pochissimi centimetri.

47' - PAREGGIO DELL'INTER: combinazione perfetta tra Lautaro e Lukaku, con il belga che timbra il pareggio sotto la Nord.

45' - fine primo tempo

2' di recupero

44' - MILAN IN VANTAGGIO, LEAO! Grande triangolazione tra il portoghese e Ibrahimovic che gli serve un cioccolatino e Rafael, solo davanti ad Handnovic, non sbaglia.

38' - Brozovic lifta il destro, palla che finisce alta sopra la traversa di Donnarumma.

36' - Ammonito Theo Hernandez per fallo su Esposito al limite dell'area rossonera.

27' - Leao prova a lanciare Ibra in profondità, si alza la bandierina del secondo assistente.

17' - Verticale di Calhanoglu per Leao, De Vrij legge bene la traccia del turco e anticipa il milanista.

8' - Lautaro prova a sfondare dalla destra, ottima la chiusura di Kjaer

0' - Partiti

- Dopo il benvenuto di Diletta Leotta, si parte!

- Sono state rese note le formazioni ufficiali del primo eDerbydiMilano che si giocherà alle 12.30 e che vedrà sfidarsi Rafael Leao per il Milan e Sebastiano Esposito per l'Inter. Queste le scelte dei due gamers, che si sono sostituiti a Stefano Pioli e Antonio Conte:

MILAN: G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic.

INTER: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Vecino, Brozovic; Esposito, Lautaro, Lukaku

Scelte importanti per entrambi, con Leao che lascia in panchina Rebic mentre Esposito panchina Erisken per schierarsi con una squadra a trazione anterirore. Almeno sulla carta, il Milan sembra essere più equilibrato nel suo 4-4-2.

- Amici di MilanNews.it, ben ritrovati. In attesa che venga stabilita una data per la ripresa del campionato, oggi ci apprestiamo a raccontarvi il primo eDerbyMilano della storia, giocato su PS4 tramite il gioco PES 2020.