LIVE MN - Femminile, Roma-Milan (2-0): giallorosse vicine al tris

88' Si vede in attacco il Milan. Traversone di Tucceri, chiude tutto al difesa giallorossa.

78' Poche occasioni in questo secondo tempo. Male le rossonere, che non riescono a tirare in porta.

73' Doppio cambio tra le giallorosse: fuori Serturini e Giacinti, dentro Roman e Glionna.

70' Continua il pressing offensivo della Roma. Milan in difficoltà.

64' Primo cambio per il Milan: fuori Adami, dentro Thrige

60' Corner Roma. Destro secco di Giacinti in area, respinge Giuliani.

55' - Ammonita Adami per un fallo su Andressa.

48' - Rimane a terra Giuliani dopo una pallonata. Il portiere del Milan, però, si alza poco dopo e rimane in campo.

45' - Si riparte!

Poco da commentare in questo primo tempo delle rossonere. La squadra di Ganz non è mai scesa in campo: 2-0 che sta stretto alla Roma. A segno Minami al 18esimo e Giacinti al 43esimo, che si lascia andare in una esultanza sfrenata.

48' - Fine primo tempo.

45' - Tre minuti di recupero.

43' - Raddoppio Roma. Voragine difensiva lasciata dal Milan, Giacinti ne approfitta e di mancino batte Giuliani.

40' - Missile terra-aria di Serturini, ancora una volta Giulia protagonista di un ottimo intervento.

36' - Conclusione di Bartoli, Giuliani respinge ancora una volta.

30' - Assalto Roma! Serturini ci prova, respinge Giuliani. Sulla ribattuta arriva Andressa, Fusetti riesce a deviare. Sfera che torna sui piedi di Serturini, ma ancora una volta Giuliani para.

23' - È tempo di rinfescarsi: cooling-break!

18' - Gol della Roma. Serturini, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, calcia dalla media distanza: la palla arriva tra i piedi di Minami che controlla tutta sola in area di rigore e spiazza Giuliani. Giallorosse in vantaggio.

16' - Bergamaschi cerca la botta da fuori, ma la sua conclusione si spegne alta sopra la traversa.

14' - Sono quattro gli angoli guadagnati dalle squadre: due per parte.

8' - Milan vicinissimo al gol! Dubcova crossa in area di rigore, Tucceri Cimini arriva come un treno e calcia un siluro al volo che sibila il palo alla sinistra di Caesar.

4' - Giallorosse pericolose con Bartoli. Il terzino della Roma ci prova di testa su un corner: palla fuori di poco.

1' - Inizia il match: la Roma muove il primo pallone.

———

14.27 - Squadre che fanno il loro ingresso in campo.

14.25 - Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali:

ROMA (4-3-3): Caesar; Bartoli, Wenninger, Minami, Di Guglielmo; Greggi, Andressa, Giugliano; Serturini, Giacinti, Haavi. All.: Spugna.

MILAN (3-4-3): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Mesjasz; Soffia, Adami, Dubcova, Tucceri Cimini; Bergamaschi, Piemonte, Thomas. All.: Ganz.

Amici ed amiche di MilanNews.it, tifosi ed appassionati di calcio femminile, benvenuti alla diretta testuale di Roma-Milan, gara che sarà valida per la seconda giornata di campionato. Le ragazze di Mister Ganz scenderanno in campo alle 14:30 contro le rivali giallorosse. Segui qui il live del match!