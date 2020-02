LIVE MN - Fiorentina-Milan (0-0): Rebic sfiora il vantaggio

24' Giallo per Hakan Calhanoglu che atterra Castrovilli in zona pericolosa.

21' Crossa dalla trequarti per Calhanoglu, Pulgar in tuffo lo anticipa.

20' Colpo di testa velenoso di Lirola deviato da Castrovilli, bravo Donnarumma a farsi trovare pronto.

16' OCCASIONE PER IL MILAN! Rebic stacca di testa con i tempi giusti all'interno dell'area di rigore, la sua conclusione è però troppo centrale. Attento Dragowski.

14' Kessie imbuca per Calhanoglu, il turco però è chiuso molto bene da Milenkovic.

13' Cori per Davide Astori al minuto 13. Nel frattempo si rialza Donnarumma.

13' Rischia il Milan! Chiesa pressa Donnarumma, forse fallosamente, che perde palla. Sul prosieguo dell'azione Castrovilli spara alle stelle da ottima posizione. Rimane a terra Donnarumma dopo il contrasto dell'attaccante viola.

12' Spunto di Milenkovic che calcia da dentro l'area, para facilmente Donnarumma.

11' Giallo per Bennacer, l'algerino ha atterrato Caceres.

10' Ibrahimovic prova ad inventare, la sua verticalizzazione dalla trequarti però non trova nessun compagno.

5' Grande palla di Calhanoglu che serve Castillejo in profondità. Lo spagnolo però viene fermato sul più bello da un grande intervento di Dalbert.

4' Poche emozioni in questo avvio, le due squadre si studiano.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Calvarese: si comincia! Primo pallone del match per la Fiorentina.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Classica maglia viola per i padroni di casa, divisa bianca per il Milan. Tutto pronto al Franchi per questo posticipo del sabato di Serie A.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il Milan quest’oggi sfida una Fiorentina che arriva lanciatissima dopo i 5 gol rifilati alla Sampdoria nella scorsa giornata di campionato. I rossoneri, che hanno ritrovato i tre punti contro il Torino, devono continuare a vincere per non perdere il treno per l’Europa. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. A disposizione: Brancolini, Terracciano, Dalle Mura, Igor, Terzic, Venuti, Agudelo, Benassi, Cutrone, Ghezzal, Sottil. All. Iachini.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Laxalt, Musacchio, Bonaventura, Brescianini, Kessie, Saelemaekers, Leao, Maldini. All. Pioli.