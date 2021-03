LIVE MN - Fiorentina-Milan (1-1) - Palo di Pezzella

30' Corner per la Fiorentina: pallone corto per Rybery, che va giù in area dopo un contatto con Brahim Diaz. Guida lascia correre.

29' Angolo per la Fiorentina: cross in mezzo, colpo di tacco di Pezzella e pallone che sbatte sul palo.

27' Il Milan fa un po' più fatica in questa fase a tenere il possesso.

23' Match in equilibrio al Franchi.

17' GOL DELLA FIORENTINA! Punizione da ottima posizione: tiro di Pulgar e pallone in rete. Sorpreso Donnarumma.

14' Calcio d'angolo per la Fiorentina: cross in mezzo, Donnarumma respinge con i pugni.

11' Caceres ci prova da fuori, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa.

9' GOL GOL GOOOLLL!!! IBRAAA!!! Pallone in verticale per Zlatan, che scappa sul filo del fuorigioco e insacca di potenza: 1-0 per il Milan!

7' Angolo per il Milan: pallone dentro, la Fiorentina allontana la minaccia.

5' Corner per la Fiorentina: traversone in mezzo, libera la difesa del Milan.

4' Calcio d'angolo per la Fiorentina: cross in mezzo, colpo di testa in mischia di Caceres e salvataggio sulla linea di Tomori.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Guida: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia viola per la Fiorentina, completo bianco per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio "Franchi" di Firenze. Il Milan affronta la Fiorentina nella 28esima giornata del campionato di Serie A. È uno snodo cruciale per la stagione dei rossoneri: in palio ci sono punti preziosissimi. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

FIORENTINA: Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura; Ribery, Vlahovic. A disp.: Rosati, Terracciano, Barreca, Biraghi, Malcuit, Venuti, Montiel, Maxi Olivera, Borja Valero, Amrabat, Callejon, Kouame All.: Prandelli

MILAN: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Gabbia, Kalulu, Stanga, Bennacer, Castillejo, Hauge, Krunic, Meite, Tonin. All.: Pioli