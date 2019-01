LIVE MN - Gattuso: "Mi brucia la sconfitta. Higuain fuori? Scelta mia. Arbitraggio? Mi da fastidio la chiamata su Cutrone"

Queste le parole di Gattuso in conferenza stampa:

Sugli arbitri: “Non voglio fare il maleducato. Due azioni prima c’è il fuorigioco per la Juve. Su Cutrone, nel primo tempo, invece alza la bandierina. Se due volte hai fatto concludere, perché prima alzi? Mi da fastidio quella palla li. C’è grande rammarico. Ci abbiamo provato, rimane una buona prestazione. Dispiace per il gol, ma a livello di squadra abbiamo fatto una buona prestazione. Sapevamo io e il mio staff delle difficoltà e abbiamo provato a portarla alla lunga. Erano mesi che la Juve non lasciasse campo agli avversari e quando sbagli i 4 contro 4, diventa difficile. La Juve ha tanti campioni, devi fare tanta fatica con loro perché ti saltano e noi siamo stati bravi. Dobbiamo guardare avanti, anche se brucia. La squadra, con una prestazione così, meritava di più”

Su Higuain: "L’artefice della foto sono io. Quando un giocatore ha 38,5 di febbre, si manda in camera e gli si evita il contatto con gli altri. Me lo ha insegnato Tavana. Ieri sera già sapevo che aveva la febbre. Sono stato io a non farlo giocare, preferivo uno con più energia. Non mi sembrava il caso di metterlo in pasto ai leoni. Se vedevo un giocatore fuori dal progetto e che rompeva le scatole, ve lo avrei detto. Sono coerente. Ci tiene, vediamo cosa succederà. Mi brucia tutto. Ho sentito tante chiacchiere, ma ha dato disponibilità a giocare dal primo minuto".

Sulla prestazione: “Non vale la vittoria. Perché la coppa è andata a Torino. A Genova ci mancheranno tre giocatori importanti. Dopo queste partite, perdi tante energie. Devi esser bravo a recuperare per arrivare al quarto posto”

Sullo scudetto: “Oggi sarebbe arrivare a qualificarsi in Champions. Per costruire una squadra per vincere servono grandi giocatori che vivono questo tipo di partite e siamo lontani da questo aspetto qua”

Sulla prestazione: "Non lo so se basta. Sarebbe stata perfetta se avessimo sfruttato le occasioni create. A livello tattico abbiamo fatto un’ottima partita. In transizione siamo andati tante volte. È una squadra viva, ma non ha ancora il killer instinct. Dobbiamo migliorare a livello tecnico e il rammarico più grande è questo".