LIVE MN - ICC, Bayern-Milan 1-0: decide Goretzka

92' - Finisce qui al Children Mercy Stadium di Kansas City: Bayern-Milan 1-0

90' - Due minuti di recupero. Dentro Brescianini e Mionic per Castillejo e Borini.

88' - Destro di Borini deviato dal corpo di Sule, Piatek prova a prendere posizione su Alaba ma l'effetto della sfera lo elude e finisce tra le mani di Ulreich.

81' - Gol annullato al Bayern Monaco per fallo di mano di Arp.

79' - Cambio nel Bayern: fuori Muller e dentro Stiller.

75' - Ci prova Calhanoglu dalla media distanza, Ulreich in modalità bagher mette in angolo.

71' - Bayern vicino al raddoppio: cross al bacio di Alaba per Muller che non trova l'impatto vincente davanti alla porta di Donnarumma.

70' - Muller prova a mettere al centro verso Arp, Conti chiude in angolo.

64' - Che cosa ha sbagliato Cutrone: erroraccio di Sule che mette in porta Patrick che, seppur disturbato lievemente da Pavard, spara addosso a Ulreich. Che occasione...

62' - Cross di Calabria dalla destra, Pavard mette fuori e poi Thiago pulisce la zona calda.

60' - Altri due cambi nel Bayern: fuori Coman e Sanches e dentro Alaba e Singh

58' - Fuori Daniel Maldini, dentro Cutrone.

52' - Velo di Maldini che libera lo spazio per Piatek che carica il destro e calcia, palla alta sopra la traversa di Ulreich.

49' - Brutto intervento di Calhanoglu su Coman che poi prova a reagire, ma viene placcato da Davies e da altri milanisti. Giallo per il turco.

45' - Al via la ripresa. Tre cambi nel Bayern Monaco: fuori Neuer, Tolisso e Kimmic. Dentro: Ulreich, Thiago e Mihaijevic.

E' finito il primo tempo al Children Mercy Stadium di Kansas City con il Bayern Monaco in vantaggio per 1-0 sul Milan con il gol, allo scadere di Goretzka. I tedeschi, per circa 25 minuti, hanno messo all'angolo i rossoneri senza trovare il colpo risolutore. Ma le occasioni migliori, anche se in sofferenza, le ha avute il Milan, trascinato da un ottimo Theo Hernandez, che ha prima costretto Neuer ad una parata importante e poi ha messo alle corde Kimmich con le sue sgroppate. Al 42', però, la distorsione alla caviglia destra che lo ha costretto ad uscire dal campo e a tempo scaduto è arrivato il gol di Goretzka che ha sbloccato la partita.

49' - Fine primo tempo

47' - BAYERN IN VANTAGGIO, GORETZKA: imbucata di Arp per Goretzka che si butta alle spalle di Strinic e poi trova il diagonale che batte Donnarumma.

45' - 3 minuti di recupero

44' - Fuori Theo Hernandez per una distorsione alla caviglia destra. Dentro Conti

42' - Altra discesa di Theo Hernandez che poi cade dopo un contrasto con Kimmich e Sule. Sul rimorchio, Borini spara alto e largo.

36' - Goretzka su schema da calcio di punizione spara verso la porta di Donnarumma, Theo Hernandez ci mette il corpo.

32' - Renato Sanches prova dai 20 metri, pallone che si spegne sul fondo a pochi centimetri dal palo alla destra di Donnarumma.

30' - Altra occasione potenziale per il Milan: Calabria viene premiato da Calhanoglu e crossa basso in mezzo. Né Piatek né Castillejo arrivano a metterla dentro. Sul contro cross di Theo Hernandez, Neuer sbroglia la situazione bloccando in presa bassa.

28' - Castillejo non aggancia in area di rigore un buon pallone che viene sparato via da Davies.

27' - Bell'iniziativa di Daniel Maldini che prova subito a mandare in verticale Piatek. Sule si attacca al polacco e lo porta sull'esterno. Il destro di Kris viene deviato in corner. Sugli sviluppi, però, non arriva la conclusione in porta ma viene guadagnato un altro calcio d'angolo.

25' - Risponde il Bayern: traversone dalla destra di Tolisso per Muller che non arriva ad impattare il pallone dai 10 metri.

23' - Theo Hernandez scatenato sulla corsia di sinistra: il francese vince un paio di contrasti e dopo aver servito Piatek, il cui tiro è stato murato, rimette in mezzo il pallone per Daniel Maldini, che di piatto destro non inquadra la porta di Neuer. Occasione ghiottissima per il Milan.

21' - Cross di Theo Hernandez, Sule allontana anticipando Piatek.

19' - Prova a scuotersi il Milan con la verticalizzazione per Piatek, pallone troppo lungo per il polacco.

11' - Azione a due Davies-Coman che mettono in mezzo Calabria, l'ex juventino va al cross, ma c'è l'ottima chiusura di Gabbia in angolo.

9' - Coman punta Calabria e prova a disorientarlo con una serie di finte, salvo poi finire a terra in area di rigore. Per il signor Chapman non c'è contatto punibile con il rigore. Coman protesta.

8' - Traversone dalla destra di Kimmich a trovare l'inserimento di Muller, ma il colpo di testa del tedesco è di facile lettura per Donnarumma.

4' - Break devastante di Theo Hernandez che ruba palla a metà campo, ara la fascia e poi conclude verso la porta di Neuer che para con i pugni.

2' - Bayern pimpantissimo: azione perimetrale che porta Muller al cross basso, Donnarumma mette in angolo. Sugli sviluppi, ancora Gigio a controllare la sfera.

1' - Cross dalla destra di Muller, Donnarumma controlla in due tempi.

Amici di MilanNews.it buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Bayern Monaco-Milan, gara d'esordio dei rossoneri nell'ICC. Queste le formazioni ufficiali:

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer; Kimmich, Sule, Pavard, Davies; Goretzka, Tolisso, Sanches; Muller, Arp, Coman. A disp.: Ulreich, Thiago, Lewandowski, Alaba, Hoffman, Zaiser, Singh, Mihajievic, Johansson, Kehl, Stiller, Poznanski. All.: Kovac

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Strinic, Theo Hernandez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Maldini; Castillejo, Piatek. A disp.: A. Donnarumma, Plizzari, Conti, Cutrone, Capanni, Mionic, Brescianini, Capone. All: Giampaolo

Arbitro: Chapman (Usa)