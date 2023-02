LIVE MN - Kalulu: "L'atteggiamento fa la differenza in questo periodo. Con il Torino stavo bene"

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Milanello dove tra poco Pierre Kalulu interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Tottenham. Grazie al nostro live testuale potrete seguire in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero in vista della sfida di domani sera a San Siro contro gli Spurs. Restate con noi!!!

Cosa è cambiato in questo periodo?

"La partita più importante spero sia una più importante di questa. Il cambio di modulo ha aiutato di più, ma l'atteggiamento fa la differenza in questo periodo. Quanto tutti sono così è più facile per noi difensori".

Stai ritrovando la forma?

"In questa ultima partita sono stato meglio, mi sono sentito molto bene con il Torino, poi provo sempre a migliorarmi, ogni giorno. Posso essere ancora migliore".

Ieri Aldo (fretello di Pierre, ndr) ha segnato un gran gol. Vi siete parlati?

"Gol fantastico, guardiamo sempre le nostre partite. Per noi era un weekend non facile. Mi dà qualche consiglio che fa la differenza e che ascolto sempre".

Quanto ti stimola il confronto con Perisic e Son?

"Tutti conoscono i grandi giocatori, e loro due sono due grandi giocatori. Abbiamo già giocato con squadre con grandi giocatori; saremo pronti, ma spero sempre di giocare sempre con questi giocatori per capire il mio livello".

Varane ha lasciato la nazionale. Per te è un'occasione...

"E' un'opportunità in più, ma dobbiamo fare grandi partite con il Milan".

E' la prima volta che ti ritrovi in un periodo così?

"Per me è la prima volta che ho avuto un momento in cui non si vince, un periodo più difficile degli altri. Il Morale, quando perdi, è meno alto. Ma serve a renderti più forte".

