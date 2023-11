live mn - Milan-Borussia Dortmund (1-3): qualificazione ormai compromessa, delusione unica a San Siro...

Brutta sconfitta del Milan in casa col Borussia Dortmund. Qualificazione più che compromessa.

Come si riparte dopo un'umiliazione del genere? Thiaw lascia Tomori come unico centrale disponibile per il Frosonione, poche idee in campo e un allenatore che con questa sconfitta ha perso tutta la fiducia dei tifosi rossoneri. Il clima non è sereno e lo si capisce dall'inizio del match: oltre alla solita spettacolare Curva Sud, il resto dello stadio non ha mai provato ad alzare i giri del motore. Altra umiliazione della stagione. E ora i ragionamenti sono da fare sul serio...

96' Finisce qui.

95' Destro di Sabitzer, conclusione che esce.

91' Accelerazione di Loftus sulla destra, cross per Jovic che gira un pallone complicato e Kobel para in bagher.

90' Sei minuti di recupero.

87' Grande numero di Adeyemi che salta Calabria prima e Krunic poi, cross in mezzo per Fulkrug che di destro colpisce la traversa.

84' PALO DEL MILAN! Cross di Calabria, ottima girata di Jovic che prende in pieno in legno.

82' Non molla il Milan. Cross di Pulisic dalla destra, Jovic gira di mancino ma trova Wolf a fare muro.

81' Corner per il Milan, Tomori gira di testa ma non trova la porta.

78' Cambio nel Borussia: fuori Reus, dentro Brandt.

75' Punizione Milan da 30 metri. Conclude Pulisic, palla sulla barriera.

74' Cambio nel Milan: fuori Chukwueze e Adli, dentro Chaka e Jovic.

68' Gol del Borussia Dortmund. Conlcusione centrale di Adeyemi e papera inspiegabile di Maignan che non blocca un tiro centralissimo.

67' Altro corner per il Milan, Giroud colpisce di testa ma non angola.

66' Cartellino giallo per Tomori.

65' Cambio nel Borussia: dentro Wolf, fuori Gittens.

63' Ancora Gittens, che si allunga la palla e cerca qualcuno in mezzo: blocca Maignan.

58' Gol del Borussia Dortmund. Piove sul bagnato in casa Milan: bell'azione del Borussia, Gittens chiude con un destro angolato.

56' Ripartenza Milan con Loftus-Cheek che entra in area ma si allunga troppo il pallone. Corner per il Milan.

52' Cambio nel Milan: fuori Thiaw, dentro Krunic.

51' Altro infortunio per il Milan, rossoneri che rimangono con il solo Tomori come centrale di ruolo. Pellegrino, Kalulu, Kjaer e ora anche Thiaw infortunati.

48' OCCASIONE MILAN! Cross di Calabria dalla destra, Pulisic tenta la rovescita va Ryesron devia in corner.

46' Primo corner del secondo tempo a favore del Milan, respinge la difesa del Dortmund.

45' Inizia la ripresa.

Squadre che vanno a prendere un the caldo a fine primo tempo. Match pieno di emozioni, come dimostrano i primi dieci minuti dove ci sono stati due rigori per parte ma con esiti opposti. Giroud sbaglia dagli undici metri, Reus segna. La reazione del Milan arriva, ma è blanda. Serve però la giocata del singolo a pareggiare i conti, con un super gol di Chukwueze, il primo in maglia rossonera. La squadra di Pioli va vicino alla rete a trenta secondi dalla fine, ma Calabria sbaglia da ottima posizione. Nella ripresa servirà essere più cinici sotto porta per tenere aperte le speranze qualificazione.

48' Fine primo tempo.

47' OCCASIONE MILAN! Pallone visionario di Pulisic dalla destra, Calabria colpisce di testa ma non inquadra la porta da ottima posizine.

45' Tre minuti di recupero.

42' Ancora Milan, ancor Adli: conclusione da fuori area, destro smorzato.

41' Ancora Chukwueze sulla sinistra, scarico al limite dell'area per Adli che prende in pieno Hummels.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!!! PAREGGIA IL MILAN!!!! Super gol di Samu Chukwueze, che ne supera due sull'esterno dell'area, si accentra e di mancino trova l'angolino basso. Prima rete in rossonero! 1-1 a San Siro!

35' Destro di Sabitzer dal limite, blocca Maignan.

32' Scontro in area tra Kobel e Chukwueze, il portiere del Dortmund rimane a terra dolorante.

28' Grande intervento difensivo di Pulisic su Ryerson, libero di calciare da buona posizione.

26' Chance per il Milan: Adli cerca Giroud in area, duello fisico con Shlotterbeck e mancino schiacciato che termina tra le braccia di Kobel.

24' Calabria in difficoltà sulla destra, Malen lo supera e cerca Gittens in mezzo; bravo Maignan a parare.

23' Destro di Pulisic dal limite dell'area, Kobel si distende e para.

22' Altro giro dalla bandierina per il Milan, questa volta la difesa giallonera allontana definitivamente.

20' Schema su corner per il Milan, bravo Kobel ad anticipare Tomori e deviare ancora in angolo.

18' Borussia vicino al raddoppio. Gittens punta Calabria sull'esterno, converge all'interno e conclude di destro. Palla che esce fuori di poco.

13' Prova il Milan a reagire, ma il Borussia difende ordinato.

9' Gol del Borussia Dortmund. Reus non sbaglia dal dischetto. 1-0.

8' Penalty Borussia. Altro rigore del match, questa volta per il Borussia Dortmund. Calabria atterra Gyttens in area.

6' RIGORE SBAGLIATO! Errore dal dischetto per Giroud. Kobel indovina l'angolo e para.

5' RIGORE PER IL MILAN! Chukwueze calcia, Schlotterbeck colpisce di braccio.

2' Punizione Milan dalla trequarti, allontana di testa Hummels.

1' Si parte a San Siro! Primo pallone per il Borussia Dortmund.

Archiviata la Fiorentina, battuta per 1-0 nonostante una formazione enormemente rimannegiata a causa dei tantissimi infoertuni, il Milan si butta a capofitto sulla Champions League. Questa sera a San Siro arriva il Borussia Dortmund: entrambe le squadre si giocano una grossa fetta del passaggio agli ottavi di finale. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Di seguito le formazioni ufficiali del match valido per il quinto turno del girone F di Champions League:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Bartesaghi, Krunic, Pobega, Chaka Traore, Jovic.



BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Sabitzer; Malen, Reus, Gyttens; Fullkrug. Allenatore: Edin Terzic. A disposizione: Meyer, Lotka, Ozcan, Reyna, Haller, Wolf, Moukoko, Brandt, Adeyemi, Blank.