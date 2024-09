live mn Milan-Lecce (3-0): Morata-Theo-Pulisic, vittoria e primo posto in classifica!

vedi letture

94' Fine della partita. Il Milan vince 3-0 (gol di Morata,Theo e Pulisic, tutti nel primo tempo) e almeno per una notte è primo in classifica in Serie A con 11 punti insieme al Torino.

90' Quattro minuti di recupero.

90' Grande azione personale di Leao che parte dalla metà campo rossonera, salta tre uomini e prova il destro dal limite dell'area, Falcone respinge.

88' Tentativo dalla distanza di Rafia, Maignan blocca in due tempi.

83' Ultimo cambio nel Lecce: fuori Coulibaly, entra Oudin.

80' Cartellino rosso per Bartesaghi dopo un duro intervento su Banda.

77' Gran palla in area di Chukwueze per Loftus-Cheek il cui colpo di testa però finisce debole tra le braccia di Falcone.

75' Due cambi nel Milan: escono Theo Hernandez e Abraham, dentro Bartesaghi e Jovic.

73' Altr due sostituzioni nel Lecce: fuori Rebic, tra gli applausi di San Siro, e Pierett, dentro Rafia e Pierotti.

71' Chukwueze recupera palla, tocco dentro in area per Loftus-Cheek che prova il cross, pallone che stampa sulla traversa.

67' Destro di Ramadani da fuori area, Maignan devia in angolo.

63' Doppio cambio nel Milan: fuori Fofana e Pulisic, dentro Musah e Chukwueze.

61' Milan vicino al quarto gol: grande combinazione Theo-Leao, il francese tocca all'indietro per il portoghese che non riesce a concludere verso la porta, la palla arriva a Loftus-Cheek che prova il destro che per poco non si trasforma in un assist per Abraham. Pallone che però si spegne sul fondo.

59' Cambio nel Lecce: Banda prende il posto di Morente.

57' Reijnders porta avanti la palla fino al limite dell'area e prova il destro, ma non colpisce bene e la palla finisce ampiamente sopra la traversa.

56' Non ce la fa Morata, dentro Loftus-Cheek.

54' A terra Morata che a breve lascerà il posto a Loftus-Cheek.

49' Giallo per Emerson Royal.

45' Inizia il secondo tempo.

- Il Milan chiude il primo tempo del match contro il Lecce con tre gol di vantaggio. Dopo 38 minuti con qualche difficoltà (pugliesi chiusi in difesa e giropalla troppo lento dei rossoneri), la squadra di Fonseca la sblocca con Morata (bel colpo di testa dopo una punizione di Theo Hernandez) e poi dilaga prima con Theo e poi con Pulisci nel giro di cinque minuti. Tre gol in cinque minuti per il Diavolo che se dovesse vincere salirebbe in vetta alla classifica della Serie A, in attesa ovviamente dei risultati delle altre partite.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

45' Milan ad un passo dal 4-0: Theo Hernandez vicino alla doppietta ma la sua conclusione da ottima posizione finisce sull'esterno della rete.

43' TRIS DEL MILAN!!! PULISICCCCCC!!! Tris rossonero in cinque minuti: Morata recupera palla e appoggia per Abraham che colpisce il palo. La palla arriva a Emerson che serve ancora l'inglese che ci riprova, Falcone respinge, la palla arriva a Pulisic che mette dentro senza problemi.

41' THEOOOOOOOO!!! RADDOPPIO DEL MILAN!!! Uno-due micidiale dei rossoneri. Passaggio illuminante di Leao per il francese che davanti a Falcone lo batte con un potente sinistro che si insacca sotto la traversa.

38' GOOOOOOLLLLL!!! MORATAAAAAAAAA!!! Punizione per il Milan dalla fascia sinistra, cross morbido di Theo per lo spagnolo che anticipa tutti sul primo palo e batte Falcone.

34' Giallo per Baschirotto che ha fermato Leao in ripartenza.

33' Angolo per il Lecce: cross di Rebic e colpo di testa debole di Gaspar, Maignan blocca centralmente.

27' Bella ripartenza del Milan: Leao si accentra da sinistra e serve in area Abraham che non calcia, ma prova a cercare Morata sul secondo palo, interviene Gaspar che di petto passa il pallone a Falcone.

26' Tomori si rialza e può riprendere regolarmente la partita.

25' Problema per Tomori che si accascia a terra. Entra lo staff medico milanista.

23' Buona azione del Lecce che porta Gallo a calciare da fuori area con il sinistro, Maignan blocca senza grossi problemi.

20' Il Lecce si chude bene per ora e il Milan fatica a trovare spazio. I rossoneri devono però muovere il pallone con più velocità se vogliono essere pericolosi.

15' Fofana ci prova da lontanissimo, destro che finisce ben lontano dalla porta del Lecce.

11' Meglio il Lecce in questo avvio di partita: Krstovic ci prova da fuori area, Maignan devia in angolo.

9' Angolo per il Lecce dalla destra: cross in area, Theo Hernandez allontana di testa all'altezza del secondo palo.

4' Si vede ancora in avanti il Lecce: combinazione tra Dorgu e Krstovic al limite dell'area, la palla arriva all'esterno giallorosso che prova il sinistro, pallone alto sopra la traversa.

2' Spunto di Rebic sulla fascia sinistra: l'ex rossonero crossa in area, Maignan blocca in uscita bassa.

0' Inizia la partita: primo pallone per il Lecce.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco Milan e Lecce scenderanno in campo nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A. Per questa partita, Paulo Fonseca conferma la stessa formazione iniziale vista nel derby vinto 2-1 domenica scorsa. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della gara tra rossoneri e giallorossi. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pulisic,Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. A disp.: Torriani, Raveyre, Terracciano, Jimenez, Bartesaghi, Thiaw, Pavlovic, Musah, Loftus-Cheek, Zeroli, Chukwueze, Jovic. All. Paulo Fonseca.

LECCE (4-4-2): Falcone; Dorgu, Gaspar, Bashirotto, Gallo; Morente, Ramadani, Coulibaly, Pierret; Rebic, Krstovic. A disp.: Fruchtl, Jasper, Borbei, Pelmard, Rafia, Oudin, Jean, Banda, Burnete, McJannet, Marchwinski, Hasa, Pierotti. All. Luca Gotti.

Arbitro: Zufferli di Udine.