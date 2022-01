LIVE MN - Milan-Roma si gioca, negativi i tamponi di stamattina. Restano 5 i positivi rossoneri

Questa la probabile formazione del Milan: Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Saelemaekers; Giroud.

12.00 - AC Milan comunica che tutti i calciatori testati nella giornata odierna sono risultati negativi al Covid-19. Nei prossimi giorni, continuerà un monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie locali (acmilan.com)

11.50 - Stasera contro la Roma, toccherà nuovamente a Brahim Diaz agire alle spalle del centravanti rossonero: dopo un ottimo inizio di stagione, lo spagnolo è stato fermato dal Covid e da lì aveva smesso di brillare. Stefano Pioli ha però molta fiducia in lui ed è convinto che presto tornerà decisivo come nei primi due mesi di campionato: "Nelle ultime partite Diaz ha un po’ sofferto, ma l’ho ritrovato pimpante. Tornerà il giocatore determinante di inizio anno" queste le parole del tecnico rossonero ieri in conferenza stampa.

11.20 - In vista del match di stasera contro la Roma, tra i dubbi di formazione di Stefano Pioli ce n'è uno anche in attacco dove Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic si giocano una maglia da titolare come centravanti: nel ballottaggio tra i due è in vantaggio il francese.

11.00 - La squadra, come appreso dalla nostra redazione, questa mattina - alla luce delle tre positività di ieri - si è sottoposta ad un ulteriore controllo. I risultati dei tamponi sono attesi in giornata.

10.38 - Senza Franck Kessie ed Ismael Bennacer impegnati in Coppa d'Africa, stasera contro la Roma le chiavi del centrocampo rossonero saranno nelle mani di Sandro Tonali. Al suo fianco ci dovrebbe essere Rade Krunic, che è in vantaggio rispetto a Tiemoué Bakayoko.

