live mn Milan-Venezia (4-0): reazione del Milan. Poker al Venezia!

FINE PARTITA - Il Milan reagisce al periodo negativo e vince 4-0 contro il Venezia: prima vittoria stagionale che fa bene per morale e classifica. Nonostante il poker c'è ancora tanto lavoro da fare, come emerso soprattutto a inizio partita quando la fase difensiva ha mostrato ancora qualche pecca. Benissimo in fase offensiva e nella gestione del risultato. In rete Theo, Fofana, Pulisic e Abraham: due reti dei nuovi. Prossimo impegno, la Champions.

94' Ci prova ancora Loftus da fuori: alto

90' Cinque minuti di recupero

89' Cambio per Di Francesco: dentro Carboni, fuori Zampano

88' Nonostante tutto il Milan continua ad attaccare, sotto la spinta della Curva Sud che alza i decibel

80' Il secondo gol del Milan, precedentemente assegnato a Gabbia, intanto è stato assegnato a Youssouf Fofana che segna il primo gol in rossonero

79' Doppio cambio rossonero: escono Fofana e Pulisic, entrano Zeroli e Chukwueze. Cambi anche nel Venezia: entrano Andersen e Raimondo per Busio e Pohjanpalo

77' Il Milan continua ad attaccare nonostante il vantaggio: ci prova Loftus dal limite ma la conclusione è deviata

74' Esce Abraham tra gli applausi: entra Musah

71' Gol del Venezia di Zampano che viene annullato dal Var per un netto fallo - brutto intervento sulla caviglia di Loftus - in precedenza di Nicolussi Caviglia su Loftus-Cheek: secondo giallo per il giocatore del Venezia che viene espulso

68' Buona sponda di Royal per Pulisic che si scatena e passa in mezzo a due: sul più bello il tiro viene sporcato e finisce tra le braccia di Joronen

67' Brutto fallo di Nicolussi Caviglia su Abraham: ammonito

64' Fuori Oristanio e Duncan, dentro Yeboah e Doumbia

63' Doppio cambio per Fonseca: fuori Reijnders e Leao, dentro Morata e Okafor. Abbraccio tra Rafa e il mister a bordocampo

62' Ritmi sicuramente più blandi in questa fase della partita

54' Ancora il Milan spinge sulla sinistra con Theo scatenato: triangolo con Reijnders ma poi il pallone è crossato troppo indietro, là dove non ci sono giocatori rossoneri

52' Sugli sviluppi di una punizione Leao scodella in mezzo per il colpo di testa di Gabbia: Joronen devia in angolo

49' Bellissima imbucata di Loftus-Cheek per il taglio dalla sinistra di Leao: Rafa difende bene il pallone con il corpo e tira un po' sbilanciato. Joronen ferma in due tempi

47' Leao si fa sfilare il pallone da Candela che poi mette Fofana fuori gioco: galvanizzato, prova il tiro da fuori ma la conclusione è completamente fuori misura

46' Si ricomincia a San Siro, nessun cambio!

FINE PARTITA - Il risultato dice che è un grande Milan nel primo tempo: i rossoneri sono avanti di quattro gol. Subito vantaggio di Theo con aiuto di un Joronen imperfetto: assist di Leao. Poi il raddoppio di Gabbia in mischia sul calcio d'angolo. Quindi due calci di rigore ravvicinati: il primo trasformato da Pulisic e il secondo da Abraham, al primo gol in rossonero. Nella prima fase di gara, nonostante il vantaggio, i rossoneri non hanno dato l'idea di grande solidità difensiva: con il tempo la situazione si è aggiustata. Cinici invece in attacco.

45' Tre minuti di recupero

42' Imbucata centrale per Oristanio che si libera di Pavlovic e Gabbia con un rimpallo e prova il tiro da fuori: debole e centrale

38' Primo ammonito nel Milan, sul taccuino dell'arbitro va Gabbia: giallo un po' ingenuo

37' Ancora grande giocata di Leao che questa volta imbecca Pulisic: il cross basso è respinto in corner

36' Fase distensiva della partita adesso, con il Milan che cerca di rallentare i ritmi anche in fase di non possesso

29' GOL DEL MILAAAAAN!! Primo gol di Abraham in rossonero! Rigore tirato in fotocopia a quello di Pulisic: poker in mezz'ora dei rossoneri. Nonostante alcune difficoltà in fase di non possesso, il Milan non sta perdonando in fase offensiva!

27' Tocco sospetto in area di rigore di Schingtienne su Leao: netto step on foot. L'arbitro va al Var e conferma: secondo rigore, ammonito Schingtienne

25' GOL DEL MILAAAAN! TRIS ROSSONERO! Segna Pulisic dal dischetto: spiazzato nettamente Joronen!

23' RIGORE PER IL MILAN. Recupero palla alto dei rossoneri con Reijnders che prova il diagonale: Joronen non trattiene e sulla ribattuta il portiere tocca Abraham che si era avventato. L'arbitro non ha dubbi

17' GOOOOOOL DEL MILAAAAN!!! GABBIA!!! La rete del centrale rossonero, alla prima presenza in stagione. Cross da angolo di Pulisic in mezzo all'area: nella mischia la devia il numero 46 dopo una spizzata di Fofana. 2-0 per il Diavolo in meno di venti minuti

16' Ottima ripartenza del Milan: sponda di Abraham che apre la fascia sinistra a Loftus. L'inglese arriva fino in fondo e premia l'inserimento di Reijnders: il cross viene allontanato in angolo

15' Altra conclusione ospite da fuori area: destro potente di Nicolussi Caviglia che si spegne ancora a lato

12' Ancora il Venezia pericoloso: gran sinistro di Oristanio da 25 metri. Il pallone sibila pericolosamente accanto alla porta di Maignan

11' Si riaffaccia il Milan dalle parti del Venezia, ancora sull'out di sinistra: Loftus si inserisce e suggerisce per Pulisic che stringe dentro l'area e fa la sponda per Reijnders. Il tiro dell'olandese, dal limite, impatta sul difensore

8' Fa ancora acqua Royal che viene bruciato da Zampano: cross basso in mezzo per Pohjanpalo che ha una grande occasione da ottima posizione ma svirgola malamente

6' Reagisce il Venezia sulla fascia destra del Milan: Gabbia copre l'attaccante avversario prima dell'uscita di Maignan che si scontra con il compagno e rimane a terra per un colpo al volto

5' Il gol potrebbe essere in realtà un autogol di Joronen: la sostanza non cambia

2' GOOOOOOOOL DEL MILAAANN!!!! THEO! SU ASSIST DI LEAO! Proprio i due giocatori più discussi confezionano l'immediato vantaggio rossonero! Triangolazione tra il 19 e il 10 con Rafa che imbecca il compagno sulla fascia con un pregevole colpo di tacco. Senza angolo Theo calcia sotto le gambe del portiere che ci mette del suo. Ottima risposta rossonera!

1' Si parte a San Siro!

- Di seguito la designazione completa per Milan-Venezia:

MILAN – VENEZIA Sabato 14/09 h.20.45

Arbitro: DI MARCO

Assistenti: DEL GIOVANE – DI IORIO

IV ufficiale: MARCHETTI

VAR: FABBRI

AVAR: DOVERI

- Le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Gabbia, Pavlovic, Theo; Loftus-Cheek, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. A disp.: Torriani, Raveyre, Terracciano, Bartesaghi, Tomori, Zeroli, Musah, Chukwueze, Okafor, Morata, Jovic. All. Paulo Fonseca.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Schingtienne; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. A disp.: Bertinato, Grandi, Stanković; Carboni, Sagrado; Andersen, Crnigoj, Doumbia, Ellertsson; El Haddad, Gytkjaer, Yeboah, Raimondo. All.: Di Francesco.

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera e benvenuti a San Siro! Tra pochi minuti il Milan affronterà il Venezia nel match valevole per la quarta giornata di campionato. I rossoneri sono a caccia della prima vittoria in stagione e devono riscattare una partenza da incubo in Serie A. La gara servirà anche come trampolino di lancio per la settimana ventura quando la squadra di Fonseca sfiderà Liverpool e Inter. Come di consueto potrete seguire la partita, azione per azione, sul live testuale di MilanNews.it: restate con noi!