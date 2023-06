LIVE MN - Milan-Verona (3-1) - La stagione termina con un successo. Leao festeggia il rinnovo con una doppietta

Con il successo per 3-1 sull'Hellas Verona, il Milan chiude così il campionato. Decidono un rigore di Giroud e una super doppietta di Rafael Leao, che chiude con quindici gol in Serie A. La squadra di Stefano Pioli termina a quota 70 punti in classifica.

96' Finsce qui!

92' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!! Ripartenza micidiale di Rafa in campo aperto, scambio con Saelemaekers, scarta Montipò e segna il quindicesimo gol in campionato!!

91' Assist di Tonali per CDK, mancino potente che termina fuori.

90' Sei minuti di recupero.

89' Ultimo cambio nel Milan: fuori Maignan, dentro Mirante. Esordio assoluto con la maglia del Milan.

88' Ammonito Theo Hernandez.

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!! LEAOOOOOOOOOOO!!!! Tomori serve Leao sulla metà campo, stop ad inseguire, cavalcata per vie centrali e destro da fuori area all'angolino. Il portoghese esulta e corre verso Ibrahimovic, abbracciandolo e dedicandogli il gol.

80' Doppio cambio nel Milan: fuori Calabria e Messias, dentro Florenzi e Saelemaekers.

77' Accelerazione di De Ketelaere sulla destra, Depaoli lo stede e viene ammonito.

75' OCCASIONE MILAN! Errore di Hien, Leao colpisce a botta sicura di testa e Faraoni salva con il braccio. Mano non vista da Valeri anche in questo caso.

72' Gol del Verona. Lazovic trova sul secondo palo Faraoni che sovrasta Theo - con un fallo netto - e segna la rete del pareggio.

70' Doppio cambio nel Milan: fuori Diaz e Krunic, dentro De Ketelaere e Pobega.

67' Punizione Verona da fuori area, Krunic libera l'area.

63' Accelerazione di Theo Hernandez per vie centrali, assist per Brahim Diaz che ha la possibilità di andare a tu per tu con Montipò, ma sbaglia incredibilmente lo stop.

61' Doppio cartellino nel Verona: giallo per Kabel ed espulsione per Bocchetti.

60' Altro giallo nel Verona: ammonito Sulemana.

57' Doppio cambio nel Verona: fuori Djuric e Veloso, dentro Verdi e Lazovic.

54' Grande chiusura di Maignan su Ngonge lanciato a rete.

51' OCCASIONE MILAN! Calabria serve Leao, colpo di tacco a liberare Theo Hernandez che cerca Giroud a porta vuota ma Sulemana salva tutto.

49' Primo giallo del match: ammonito Magnani.

45' Inizia la ripresa.

Terminano i primi quarantacinque minuti non emozionanti a San Siro. Hellas Verona che prova a difendersi e ripartire, ma i rossoneri controllano il match facendo possesso palla. Qualche accelerata di Leao, Theo e Messias, ma a segnare è Olivier Giroud, che dal dischetto non sbaglia e porta i rossoneri in vantaggio.

49' Fine primo tempo.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOLLLL! Giroud spiazza Montipò e porta in vantaggio il Milan!

46' RIGORE PER IL MILAN! Confermato il fallo su Brahim Diaz.

45' Fallo di Ngonge su Brahim Diaz in area di rigore. Valeri va a vedere al VAR l'accaduto.

44' Un minuto di recupero.

41' Iniziativa di Brahim Diaz sulla destra, chiusura di Depaoli e palla in corner.

38' Scambio tra Leao e Theo, poi assist di Giroud ancora per il terzino rossonero che prova l'appoggio facile davanti a Montipò ma sbaglia incredibilmente.

34' Altro colpo alla testa nel Milan, questa volta per Calabria. Il capitano rossonero rimane stordito a terra.

32’ Colpo alla testa per Thiaw, che rimane a terra dolorante.

29’ Ribaltone Hellas con Ngonge, palla in mezzo per Djuric ma il cross attraversa tutta l’area. L’azione si conclude con un fallo guadagnato da Krunic.

27’ Accelerazione di Messias sulla destra, cross con il piede debole ma la difesa veronese riesce a liberare l’area.

24' Mancino potente di Messias da fuori area, deviazione di un difensore e corner.

20' Rossoneri in pieno controllo del match. Verona che pensa a non subire.

18' Bell'azione di Leao, Krunic e Theo, con il francese che entra in area ma viene fermato al momento del tiro.

16’ Mancino potente di Theo Hernandez su punizione, conclusione murata dalla barriera.

14’ Bella giocata di Brahim Diaz: difende il pallone sulla trequarti avversaria e porta a casa una punizione interessante.

12’ Destro di Calabria dal limite, palla colpita male dal terzino rossonero che termina sul fondo.

9’ Mancino a giro di Messias da fuori area, conclusione alta sopra la traversa.

7’ Terzo corner consecutivo per il Milan, ma la difesa del Verona difende bene sui piazzati rossoneri.

5’ Prima offensiva dei rossoneri. Pallone di Krunic per Leao, destro a giro che viene deviato in corner

1' Inizia il match!

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Oggi, in quello che è già stato ribattezzato lo Zlatan-Day, il Milan renderà omaggio a Zlatan Ibrahimovic, fuoriclasse svedese che non rinnoverà il contratto con il Diavolo per la prossima stagione. Lo svedese saluta Milanello dopo 163 partite ufficiali e 93 gol complessivi, da 12° marcatore della storia rossonera. Prima però la squadra di Stefano Pioli dovrà onorare il campionato in un San Siro gremito e contro un Verona a caccia della salvezza. Per i rossoneri l'obiettivo è chiudere quantomeno a quota 70 punti e Pioli ha tutta l'intenzione di provarci. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. A disposizione.: Mirante, Tatarusanu, Ballo-Touré, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Florenzi, Pobega, Adli, Bakayoko, Vranckx, Saelemaekers, De Ketelaere, Origi. Allenatore.: Stefano Pioli.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Depaoli; Ngonge, Sulemana; Djuric A disposizione.: Perilli, Berardi, Zeefuik, Doig, Verdi, Lazovic, Hrustic, Ceccherini, Terracciano, Braaf, Dawidowicz, Abildgaard, Kallon, Gaich, Coppola. Allenatore.: Marco Zaffaroni.